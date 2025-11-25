Durante una procesión de antorchas en el Santuario de Lourdes, el español Borja Pérez de Brea — habitual voluntario en las peregrinaciones con enfermos— sintió que la Virgen le hacía un pedido especial: iluminar los hogares con la misma luz que aquella noche irradiaba la explanada.

Fue este el inicio de DECRUX, una marca de velas de oración personalizables manipuladas artesanalmente por jóvenes con discapacidad intelectual y con fines solidarios, cuya misión es “llevar la luz de Cristo a todos los hogares del mundo”.

Gruta de la Virgen de Lourdes en su santuario, en Francia. Crédito: Elise Harris / ACI Prensa.

La marca, según explica su fundador a ACI Prensa, nació con el objetivo de “unir la tradición de la vela de oración con la tendencia de las velas decorativas en las casas”. Así, cada vela no solamente embellece la estancia, sino que “lleva al cielo” cada intención que tiene inscrita.

Al encender la vela, se abre un espacio de intimidad con el Señor, dejando atrás el ruido y las prisas del día a día, convirtiendo cada hogar en un “santuario familiar” donde lo cotidiano se transforma “en un anticipo del cielo”.

Vela personalizable DECRUX. Crédito: DECRUX

Las velas están bendecidas por entidades religiosas a las que también se les destina parte de los beneficios. Su nombre, según explica Pérez de Brea, significa “cruz” en latín, puesto que invitan a abrazar la cruz: “Cada persona tiene una cruz por la que pide a través de una vela de oración”, precisa Borja.

El logotipo de cada vela representa las tres cruces del Calvario y el producto incluye también unas pulseras de 33 cm, en referencia a la edad de Cristo, con unas cerillas negras que simbolizan los clavos de la cruz de Cristo.

Una inspiración de la Virgen de Lourdes

La fundación PRODIS —comprometida con las personas con discapacidad intelectual para ayudarles en su desarrollo personal y en su inclusión laboral—, está detrás de este hermoso proyecto.

Desde su taller en Madrid, Ariana Rivera, responsable del Taller DECRUX, revela a ACI Prensa lo que esta marca significa para ella: “Significa amor, apostolado y familia, poniendo a Dios en el centro. Es la Belleza de ver cómo la Virgen de Lourdes ha inspirado algo tan especial para ayudar a transformar la sociedad”.

Actualmente, los beneficios de estas velas —elaboradas con materias primas de origen natural—, se destinan a diversos proyectos sociales, como becas para enfermos que peregrinan a Lourdes, apoyo a niños con autismo o mujeres que han decidido no abortar, entre otros.

Ana Carbajo, joven de la Fundación CEE PRODIS, afirma que elaborar las velas le hace sentirse “muy bien”: “Me encanta leer las peticiones personalizadas que ponemos en cada vela. Quedan muy bonitas y cuidadas, cuando termino y las veo, me hace feliz”.

Pérez de Brea precisa que este taller es el “corazón operativo” de DECRUX, “nuestro signo más elevado de inclusión laboral, donde cada uno de los jóvenes se reafirma profesionalmente de forma diaria con su trabajo”.

“Es muy emocionante, a veces imposible de explicar con palabras, ver cómo manipulan cada vela, cómo sonríen y cómo se ayudan entre ellos. El taller es el lugar donde el amor se vuelve trabajo, y el trabajo se convierte en ‘milagro’: para ellos y para quienes rezan con nuestras velas”, señala a ACI Prensa.

"A veces es imposible de explicar con palabras ver cómo sonríen y cómo se ayudan entre ellos". Crédito: DECRUX

Un camino marcado por la creatividad e innovación

Dos años después de su fundación, la creatividad y la innovación han conseguido abrirse paso en esta iniciativa inspirada por la Virgen de Lourdes, que incluso ha logrado cruzar el charco, llegando a países como México.

Ante la llegada de la Navidad, este año han lanzado tres ediciones especiales: la Vela Personalizable, el Pack Reyes Magos y El Velón de Navidad, que buscan “transformar lo cotidiano en un gesto de paz, familia y solidaridad”.

Edición especial para Navidad. Crédito: DECRUX

La personalizable, por ejemplo, permite escribir la intención digitalmente, lo que la convierte en un regalo único. Está elaborada con cera de soja natural y perfumada con “aroma Mater Dei”, que recuerda a las flores blancas de las ofrendas tradicionales a la Virgen María.

Otra de las nuevas creaciones es “La Vela de mis Peticiones”, inspirada en la Teología del Hogar. Está diseñada en color azul, como la cinta de Nuestra Señora de Lourdes, e invita a convertir los hogares en pequeños santuarios.

Cada vela tiene tres pegatinas en blanco para poder escribir las peticiones a mano, igual que ocurre en el Santuario de Lourdes. Fiel a sus orígenes hospitalarios, los beneficios son destinados a más de 20 proyectos sociales de entidades religiosas.