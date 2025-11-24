La iglesia del Santísimo Redentor de Las Chumberas en Santa Cruz de Tenerife (España) fue distinguida como “edificio del año” por el Festival Mundial de Arquitectura 2025 celebrado en Miami.

El certamen destaca que la obra del arquitecto Fernando Menis realizada para el Obispado de Tenerife “impulsa la renovación urbana en su descuidado barrio periférico, erigiéndose como un referente en un paisaje edificado fragmentado”.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

El proyecto arquitectónico no sólo incluye el templo, sino también un centro comunitario y una plaza pública. Su financiación a base de donativos, condicionó el diseño realizado en cuatro volúmenes independientes construidos en dos fases con más de 15 años de diferencia entre ambas.

El festival destacó que “inspirado en el paisaje volcánico, presenta formas macizas y toscas que contrastan con el entorno construido”, así como que “las estrechas grietas entre las estructuras, rellenas de metal y vidrio esculturales, filtran la luz natural para crear un interior minimalista y espiritual”.

Exterior de la iglesia del Santísimo Redentor (Santa Cruz de Tenerife, España). Crédito: Estudio Fernando Menis.

Así, el edificio sin ventanas "se ilumina con la luz cenital y la cruz sin acristalar” de tal forma que “a lo largo del día, la luz cambiante ilumina diferentes zonas, guiando a los usuarios en su exploración interior”.

Las más leídas 1 2 3 4 5

El jurado también valoró el uso de hormigón, en especial por haber sido “utilizado de forma innovadora para la acústica” al mezclarlo con piedras volcánicas que absorben las ondas sonoras hasta lograr "un sofisticado control del sonido, comparable al de un teatro de ópera, ideal para la palabra hablada y el canto”.

El edificio recibió en el año 2022 el reconocimiento del jurado del Premio Internacional de Arte y Arquitectura Religiosa que le otorgó su máxima distinción.