La diócesis de Cádiz y Ceuta hizo público este sábado un comunicado de Mons. Rafael Zornoza Boy, después de que el Papa León XIV aceptara su renuncia al gobierno pastoral de la diócesis.

El prelado, de 76 años, se encuentra actualmente bajo una investigación eclesiástica por presuntos abusos cometidos hace aproximadamente tres décadas, un caso que él califica de “acusación injusta y falsa”.

En su mensaje, Mons. Zornoza enmarca la decisión del Papa como una concesión para poder “dedicarme plenamente a los tratamientos médicos que requiere mi actual estado de salud”. El obispo recuerda que su renuncia fue “presentada el pasado mes de julio de 2024, conforme al canon 401 del Código de Derecho Canónico, y reiterada por mí en dos ocasiones”.

Mons. Zorzona expresa su “sincero agradecimiento al Papa León XIV por su comprensión y cercanía paternal”, tanto por atender a su situación de salud como por permitirle afrontar “con serenidad y confianza en Dios mi defensa ante una acusación injusta y falsa, que está siendo estudiada por la Iglesia”.

También agradece el nombramiento de un administrador apostólico para la diócesis, a quien define como un signo de la “solicitud por el bien espiritual y pastoral del pueblo de Dios que peregrina en Cádiz y Ceuta”.

El elegido para asumir temporalmente el gobierno de la diócesis es Mons. Ramón Valdivia Giménez, obispo auxiliar de Sevilla. Mons. Zornoza lo describe como “un valioso obispo, jurista, filósofo y teólogo, y un apreciado amigo con quien enseguida os sentiréis acogidos, y que alentará los esfuerzos pastorales”. La diócesis anunciará próximamente la celebración de una Misa de bienvenida.

Mons. Zornoza asegura a Mons. Valdivia su “oración y obediencia filial, así como mi plena disposición a colaborar, desde la comunión eclesial, en todo lo que contribuya a la unidad en este momento de transición en el gobierno de nuestra Iglesia diocesana”.

Llamado a la comunión y balance de su ministerio

Además, pide a los fieles “acoger con fe al administrador que el Santo Padre ha designado para el bien de la diócesis, y a mantener la comunión y la esperanza en este tiempo de transición. El Señor no abandona nunca a su Iglesia”.

En su balance personal, afirma que estos años al frente de la diócesis han sido para él “un tiempo de entrega y de gracia”, y agradece “de corazón a los sacerdotes, consagrados y laicos su colaboración, su oración y su cariño”. Concluye pidiendo la oración de los fieles y asegurando la suya: “como yo lo haré por vosotros cada día”.

Mons. Argüello critica el tratamiento mediático del caso

Tras conocerse la renuncia, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Mons. Luis Argüello, lamentó en su cuenta en la red social X que “algunos medios mantienen la inocencia de quien ya ha sido condenado y afirman la culpabilidad, con ejecución en la plaza pública, de quien no ha sido juzgado”.

Algunos medios mantienen la inocencia de quien ya ha sido condenado y afirman la culpabilidad, con ejecución en la plaza pública, de quien no ha sido juzgado. Es necesario que revisen su vara de medir. Va en ello la salud de nuestra democracia y el bien de nuestra convivencia. — Mons. Luis Argüello (@MonsArguello) November 22, 2025

Mons. Argüello reclamó que “es necesario que revisen su vara de medir. Va en ello la salud de nuestra democracia y el bien de nuestra convivencia”. La investigación eclesiástica sobre los presuntos abusos sigue en curso.

Al comunicar la noticia de la aceptación de la renuncia de Mons. Zorzona, la Oficina de Prensa del Vaticano no dio mayores detalles. Sin embargo, la noche del 18 de noviembre, León XIV respondió a una pregunta de los periodistas sobre la investigación en curso y dijo que “en cada caso, pues hay una serie de protocolos que están claramente establecidos”, y recordó que el obispo español “insiste sobre su inocencia”.

“Se ha abierto una investigación. Hay que permitir que la investigación vaya adelante y según los resultados habrá consecuencias”, señaló entonces.