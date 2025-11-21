La Arquidiócesis de Santa Fe de la Vera Cruz (Argentina) convocó a los fieles a unirse en oración por la salud de su arzobispo emérito, Mons. José María Arancedo, de 85 años, quien este miércoles fue sometido a una cirugía.

Mons. Arancedo, fue Arzobispo de Santa Fe entre 2003 y 2018, y también ocupó la presidencia del Episcopado argentino durante dos periodos, entre 2011 y 2017.

A través de un comunicado firmado por el canciller de la arquidiócesis, P. Alexis Louvet, y difundido en las redes sociales, el arzobispo Sergio Fenoy convocó a la comunidad a rezar por la pronta recuperación de Mons. Arancedo.

El texto precisa que la semana pasada se le realizaron al prelado “algunas operaciones mínimas”, pero una de ellas provocó una complicación en su estómago, por lo que este miércoles debió ingresar nuevamente a quirófano para otra intervención.

Aunque aclaró que “no parece un cuadro riesgoso”, invitó a rezar por su salud.

¿Quién es Mons. José María Arancedo?

Nacido en Buenos Aires (Argentina) el 26 de octubre de 1940, Mons. José María Arancedo recibió su ordenación sacerdotal en 1967 y fue nombrado Obispo Auxiliar de Lomas de Zamora por San Juan Pablo II en 1988.

El 19 de noviembre de 1991 fue designado Obispo de Mar del Plata, cargo que ocupó hasta el 13 de febrero de 2003, cuando fue nombrado Arzobispo de Santa Fe de la Vera Cruz, donde pese a haber renunciado por edad en 2015, el Papa Francisco le solicitó continuar un tiempo más. Permaneció allí hasta 2018.

En 2011 fue elegido para suceder al Cardenal Jorge Bergoglio como presidente de la Conferencia Episcopal Argentina para el período 2011-2014, renovando su mandato por un trienio más, hasta 2017.