Con el lema “Una nación para todos” llega la XXVII Jornada de Pastoral Social de Buenos Aires, que se llevará a cabo el sábado 29 de noviembre.

La cita es a las 10:00 horas en el Auditorio FOETRA (Av. Hipólito Yrigoyen 3171) de la Ciudad de Buenos Aires, y la jornada se desarrollará hasta las 17:00 horas,

El presidente de la Comisión de Pastoral Social de la arquidiócesis, P. Carlos Accaputo convocó a participar de la XXVII Jornada y explicó el sentido del lema elegido para este año: “Con eso queremos significar que como parte de esta comunidad nacional que es Argentina, todos somos responsables en la construcción de ella y todos, a su vez, estamos invitados a vivir con dignidad dentro de ella”.

Sus organizadores invitan a participar de este espacio “de encuentro, reflexión y compromiso para seguir construyendo juntos una Argentina más justa, fraterna y solidaria”, donde confluirán las voces de profesionales de distintas áreas, funcionarios de los distintos poderes del Estado, referentes sindicales y empresarios.

La jornada comenzará a las 10:00 horas con un acto de apertura, seguido de tres paneles que abordarán los desafíos actuales y futuros del país. El primero de ellos se titula “Pensar la comunidad nacional”, y el segundo, “La cuestión internacional: Argentina en el mundo”. Luego del almuerzo, el tercer panel, “Pensar la Argentina del futuro”, constará de dos conversatorios.

El Arzobispo de Buenos Aires, Mons. Jorge García Cuerva, se hará presente para dirigir unas palabras a los participantes de esta nueva edición de la jornada.

Las Jornadas de Pastoral Social comenzaron a realizarse en el año 1998, inicialmente con el auspicio de Cáritas Buenos Aires, y desde ese entonces se han llevado a cabo en forma ininterrumpida.

Desde sus inicios, han sido un espacio de encuentro para agentes pastorales, movimientos eclesiales, dirigentes políticos, funcionarios, organizaciones sociales, empresariales y sindicales. Cada año, convocados por la Pastoral Social porteña, referentes de los distintos sectores tienen la posibilidad de conocerse, intercambiar y compartir su responsabilidad con la sociedad.

Con diversos temas centrales, a lo largo de su historia las Jornadas han reunido a importantes pensadores cuyas intervenciones dieron fruto en trabajo común para la ciudad.

El entonces Arzobispo de Buenos Aires, Cardenal Jorge Bergoglio —quien luego se convirtió en el Papa Francisco—, aportó con su presencia y animación a la vigencia y la puesta en valor de este espacio en el que la Iglesia porteña ofrece una ventana hacia la Doctrina Social.

Inscripciones en este enlace.