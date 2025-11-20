Más de 35.000 peregrinos procedentes de 117 países de todo el mundo participarán, este fin de semana, sábado 22 y domingo 23 de noviembre, en el Jubileo de los Coros y Corales.

Sábado 22 de noviembre

Coros profesionales, diocesanos, parroquiales y amateurs se han inscrito para el evento que comenzará el sábado a las 10:00 (hora de Roma), con la audiencia jubilar con el Papa León XIV en la Plaza de San Pedro, al término de la cual podrán pasar la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro.

Por la tarde, de 14:00 a 17:00, habrá peregrinaciones a las Puertas Santas de las cuatro basílicas papales de Roma: San Pedro, San Juan de Letrán, San Pablo Extramuros y Santa María la Mayor, con la posibilidad de confesarse en las iglesias jubilares, según señala un comunicado del Dicasterio para la Evangelización.

Después, y desde las 17:00 hasta las 19:30, más de 100 coros inscritos en el Jubileo animarán las misas vespertinas en más de 90 iglesias de Roma. Puede ver la lista aquí.

Domingo 23 de noviembre

A las 10:30, los peregrinos participarán en la Santa Misa presidida por el Papa León XIV en la Plaza de San Pedro.

Por la tarde, el Dicasterio para la Evangelización ha organizado un concierto titulado “Una sola voz a través de los siglos”, iniciativa, que se desarrolla en el contexto de la muestra cultural “Il Giubileo è cultura” (El Jubileo es cultura), que consiste en “un recorrido litúrgico-musical que presenta, en forma de peregrinación artística, la riqueza y la pluralidad de las formas corales nacidas dentro de la tradición sacra occidental”, señala el comunicado del Vaticano.

A partir de las 16:00 horas, cuatro iglesias del centro histórico de Roma acogerán otros momentos musicales, cada uno dedicado “a una estación diferente de la coralidad litúrgica”.

Comenzará en Santa Maria in Campo Marzio, a las 16:00, con el coro de la Accademia Lirica Beniamino Gigli, que interpretará piezas de Palestrina, Croce, De Victoria, De Prez y Duruflè. A las 17:00, el mismo coro actuará en Sant'Agnese in Agone, añadiendo la interpretación de piezas de Praetorius, Tartini y Bruckner.

A las 18:00 horas, el coro del Instituto Giovanni Battista Lulli interpretará piezas de Delalande y Brossard en San Luigi dei Francesi, y luego irá a San Salvatore in Lauro, donde a las 19:00 horas interpretará piezas de Charpentier y Dumont.

El comunicado del Vaticano precisa finalmente que el recorrido será “físico y espiritual” para mostrar “cómo el canto ha adquirido, a lo largo del tiempo, diferentes características técnicas y lingüísticas, sin dejar de ser la voz de la espiritualidad”.

Más información en este enlace: https://www.iubilaeum2025.va/it/pellegrinaggio/calendario-giubileo/GrandiEventi/Giubileo-deiCori-e-delle-Corali.html