El Coro de Niños Acólitos de Huancavelica grabó el sábado 15 de noviembre parte de su nuevo videoclip navideño en la Catedral de Lima, bajo la dirección del P. Carlos López, quien coordinó la jornada.

El conjunto infantil, conocido por sus interpretaciones en quechua, prepara este año el tema "Llullu Huahuacha" (Tierno Bebito), un villancico que celebra el nacimiento de Jesús.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

El P. López recordó que el coro surgió en 2011 casi por casualidad, cuando el entonces párroco de la catedral convocó un concurso de villancicos.

“Decidí preparar a unos pequeños… a punto de subir al estrado me dijeron, ¿qué coro es?... y dije: ‘coro de los acólitos’. Y se quedó así, hasta el día de hoy”, narró el sacerdote, de 45 años, licenciado en Filosofía por la Universidad de Navarra y hoy asignado a la parroquia San Juan Evangelista de la diócesis de Huancavelica.

Huancavelica, una región que logró reducir su pobreza al 33,4% en 2024, aún enfrenta necesidades profundas. En ese contexto, el P. López busca que la música sea un camino de fe y esperanza.

“Los niños aprenden música desde temprana edad… se van acercando más a Dios, participan en las liturgias, y tratamos de que toda la familia pueda vivir mejor su fe”, explicó.

Las más leídas 1 2 3 4 5

El coro reúne a niños de entre 5 y 10 años que pasan por una convocatoria y un proceso de selección, permaneciendo en el grupo hasta que su voz cambia. Los pequeños aseguran que su participación ha marcado sus vidas.

“He aprendido a rezar, a servir a Dios, a cantar… se siente bien bonito”, comentó Link Meza. “Yo siento que Dios está cerca de mí cuando canto”, añadió Iker Travezaño. Para Joaquín Miguel Huincho, la motivación es clara: “Porque es importante amar a Dios”.

Las madres confirman el impacto positivo. “Los docentes ven que han mejorado, se desenvuelven bien, rezan formidable”, afirmó Reina Lizana. Para Flor Valencia, la experiencia incluso la llevó a volver a los sacramentos: “He empezado a comulgar, a acercarme muchísimo más a Dios… mi hijo también se ha vuelto más respetuoso”.

María Elena Huamaní invitó a otros padres a confiar en el proyecto porque “va a ser una bonita experiencia”.

Desde 2016, el coro produce un videoclip navideño cada año, grabando en distintas localidades para difundir las costumbres andinas y promover el quechua, la lengua de los incas. Este año, además, se dará un hecho inédito: el Coro de Infantes de la Basílica de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza (España) se unirá al grupo peruano para cantar "Tierno Bebito", en quechua.

El P. López explicó que esta colaboración busca mostrar el vínculo histórico entre la evangelización en el Virreinato del Perú y la Basílica del Pilar, donde, según la tradición, la Virgen María se apareció al apóstol Santiago.

“Queremos mostrar este enlace… la Basílica del Pilar tiene a nuestra Madre, en cuya fiesta se descubrió el nuevo continente, el 12 de octubre de 1492”, señaló.

El sacerdote destacó también el gesto del Papa León XIV, quien durante su paso por Perú tomó clases de quechua, siguiendo el ejemplo de Santo Toribio de Mogrovejo, arzobispo de Lima y patrono del Episcopado Latinoamericano.

El videoclip navideño será estrenado en vísperas de Navidad.



