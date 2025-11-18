El movimiento eclesial Comunión y Liberación en Argentina organiza el primer Encuentro Buenos Aires, un espacio de diálogo y amistad que se llevará a cabo del 22 al 24 de noviembre con el lema “Hay un bien a punto de nacer en el límite de nuestro horizonte humano”.

El encuentro tendrá lugar en el Colegio San Pablo (Pacheco de Melo 2300) de la Ciudad de Buenos Aires y tiene como propósito tender puentes para construir la paz y la convivencia social, a través de conversatorios, muestras, teatro y conciertos.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

Se trata de un espacio con diversas propuestas, actividades y gestos para todas las edades, con entrada libre y gratuita en toda su programación.

El primer día se presentará el libro de Luigi Giussani, El encuentro que despierta la esperanza, síntesis inédita de diálogos y lecciones del fundador del Movimiento de Comunión y Liberación con jóvenes universitarios. Ante el escepticismo que reina en la sociedad, Giussani propone una óptica revolucionaria: un encuentro que cambia la vida y que reactiva las necesidades del corazón.

El encuentro ahondará también en el legado del Papa Francisco, a través de los cuatro principios sobre el bien común que formuló en su Magisterio Pontificio, expuesto en paneles, en un recorrido acompañado por guías y titulado Principios del bien común. Gestos y Palabras. Jorge M. Bergoglio, una presencia original.

Otro espacio de relevancia será la exposición sobre el venerable Enrique Shaw, bajo el título: “Es necesario hacerse santo, empezar ya”, frase que escribió a su esposa Cecilia, y que fue una necesidad determinante en su vida. Acompañará este espacio una mesa sobre uno de los temas que más le preocupaban, la justicia social: “Justicia social, ¿utopía o camino posible para la Argentina?”.

Las más leídas 1 2 3 4 5

Además, se presentará una muestra sobre María Antonia de Paz y Figueroa, primera santa argentina, canonizada en el año 2024, cuya vida despierta una pregunta muy humana: ¿Qué hacer cuando nuestro camino se cierra o presentimos que todo lo conocido se derrumba?

La última jornada estará marcada por una mesa de diálogo sobre el tema “Educación en Argentina: ¿Hay esperanza?” con la presencia del secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendel, que encabezará un diálogo con jóvenes, universitarios y docentes.

Ese mismo día, en el espacio “Las Arenas de la educación”, habrá un diálogo interreligioso entre jóvenes: “¿Por qué vale la pena hablar entre musulmanes y cristianos?”, que reunirá a universitarios y trabajadores jóvenes para contar la experiencia de amistad que ya ha nacido entre ellos, con el deseo de educarse en la paz.

Se realizará, además, una charla con motivo de los ochenta años del lanzamiento de las bombas atómicas sobre Nagasaki e Hiroshima, centrada en el testimonio del médico radiólogo Takashi Nagai, y su manera de afrontar la vida como sobreviviente de aquella tragedia.

¿Qué es Comunión y Liberación?

El movimiento eclesial de Comunión y Liberación nació en Milán (Italia) y es, en esencia, una propuesta educativa en la fe cristiana que se expresa a través de la amistad de las personas que participan, como una presencia nueva en el mundo.

Se trata de una educación continua, que siempre se está renovando y profundizando, tal como ocurre con la experiencia del Evangelio, del amor humano, de la creación en el arte y también de la vida diaria, marcadas por la búsqueda de la verdad, la belleza, la justicia y la felicidad.

El Movimiento fue fundado y guiado por el sacerdote italiano Luigi Giussani desde sus inicios en 1954 hasta su muerte, el 22 de febrero de 2005. Las comunidades que pertenecen al movimiento se forman en ámbitos como el colegio, el trabajo, el barrio, y se reúnen para compartir distintos gestos, sin requisitos ni afiliaciones formales, bajo una organización muy sencilla y esencial, donde las comunidades viven insertas en la Iglesia local y responden al obispo de la diócesis. La mayor parte de sus miembros son laicos, junto a consagrados, religiosos y sacerdotes.

Más información y programa detallado de actividades en www.encuentrobuenosaires.org.