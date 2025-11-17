El Papa León XIV envió este lunes un mensaje a los participantes en el encuentro “Construir comunidades que tutelan la dignidad”, promovido por la Comisión Pontificia para la Protección de los Menores.

El Santo Padre afirmó que los esfuerzos por construir comunidades donde la dignidad de los menores y de los más vulnerables sea protegida y promovida, es un tema que lleva “muy dentro del corazón”.

De este modo, precisó que “la dignidad es un don de Dios” y que no es algo que se obtiene por mérito o por la fuerza, sino que es “un don que nos precede: nace de la mirada de amor con que Dios nos ha querido, uno por uno, y nos sigue queriendo”.

“En cada rostro humano, incluso cuando está marcado por el cansancio o el dolor, está el reflejo de la bondad del Creador, una luz que ninguna oscuridad puede apagar”, afirmó.

Así, destacó que “al hacernos cargo de la vida del prójimo, aprendemos la verdadera libertad, la que no domina, sino que sirve, no posee, sino que acompaña”.

“La vida consagrada, expresión del don total de sí mismo a Cristo, está llamada de manera especial a ser casa que acoge y lugar de encuentro y de gracia”, subrayó a continuación.

Por ello, el Papa aseguró que “quien sigue al Señor en el camino de la castidad, de la pobreza y de la obediencia, descubre que el amor auténtico nace del reconocimiento del propio límite: de saber que somos amados incluso en la debilidad, y precisamente esto nos hace capaces de amar a los demás con respeto, delicadeza y un corazón libre”.

En este sentido, alentó el propósito de este encuentro para “compartir experiencias y caminos de aprendizaje sobre cómo prevenir toda forma de abuso y cómo rendir cuentas, con verdad y humildad, de los procesos de protección emprendidos”.

También les exhortó “a continuar con este compromiso para que las comunidades se vuelvan cada vez más ejemplo de confianza y de diálogo, donde cada persona sea respetada, escuchada y valorizada”.

“Allí donde se vive la justicia con misericordia, la herida se transforma en una rendija de gracia”, agregó.