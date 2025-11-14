Este viernes se ha presentado en Madrid (España) un estudio científico sobre la eficacia clínica real de la naprotecnología (NPT) que arroja resultados “prometedores”, según el equipo investigador liderado por el doctor José Ignacio Sánchez Méndez.

La NPT es una tecnología de colaboración con la procreación humana desarrollada por Thomas W. Hilgers en el Instituto Pablo VI de Omaha (Estados Unidos) que es respetuosa con el magisterio y la enseñanza de la Iglesia Católica sobre la sexualidad y la dignidad de la vida humana.

El estudio, publicado en Frontiers in Reproductive Health, evalúa la “tasa de bebés llevados a casa” (THB por sus siglas en inglés) en 1.310 parejas con problemas de infertilidad tratadas en el centro médico Fertilitas a lo largo de cinco años que “representa la mayor experiencia real con NPT reportada hasta la fecha, y la primera documentada en nuestro país”.

La principal conclusión del trabajo científico es que “esta tecnología puede alcanzar una alta tasa de THB”, que se cifra en una tasa bruta del 35,3%. Si se tiene en cuenta una duración media de la NPT de 10,9 meses, “la tasa acumulada ajustada de bebés nacidos vivos fue del 62,1%”.

Estas tasas varían de forma significativa en función de la edad de las mujeres. Entre los 18 y los 30 años, se eleva al 83,7%; de los 36 a los 40 años queda en 53,3%, mientras que por encima de los 40 años la tasa es de 24,4%.

Pese a ser datos alentadores, los investigadores admiten que los resultados “deben tratarse con cautela”, pues necesita de una mayor “investigación prospectiva para confirmar la eficacia clínica de la NPT en poblaciones más amplias”.

Tasa de embarazo y análisis cronológico

De las 1.310 parejas del estudio, 563 lograron al menos un embarazo (43%) y 19 concibieron más de una vez.

Además, 155 parejas sufrieron al menos un aborto espontáneo y 55 lograron después un embarazo satisfactorio. Más de 7 de cada 10 embarazos exitosos se produjeron durante el primer año, con un tiempo medio hasta la concepción de 7,1 meses.

Recuperación de la cirugía reparadora

Otro de los principales resultados del estudio se fija en el impacto de la cirugía ginecológica para la restauración de la fertilidad en la NPT mediante la aplicación de técnicas abandonadas durante décadas desde el desarrollo de las técnicas de reproducción asistida desde 1990.

De los pacientes analizados, casi un tercio necesitó de técnicas quirúrgicas, que “informaron de una mejora de los síntomas y una de cada cuatro logró un embarazo viable”.

“Estos hallazgos ponen de relieve el papel de la cirugía reconstructiva como componente clave de la atención integral de la fertilidad en el marco de la NPT”, se explica en el estudio, cuyos autores lamentan que “la disponibilidad limitada de cirujanos experimentados sigue siendo un obstáculo”.