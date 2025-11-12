Teresa Hilgers, hija de los fundadores de la naprotecnología, destaca a España como un nuevo “bastión” de esta técnica ginecológica acorde a la doctrina católica, a pocos días de celebrarse el II Congreso Internacional de la especialidad en Madrid .

“España se ha convertido en uno de los bastiones de la naprotecnología en Europa. Esta ciencia seguirá creciendo aquí, una de las ventajas de España es que existe un grupo comprometido de ginecólogos y obstetras”, explicó a su llegada a Madrid.

El encuentro internacional, que se celebrará los próximos 14 y 15 de noviembre, está organizado por Fertilitas, empresa española que cuenta con 14 ginecólogos formados en esta técnica y 15 especialistas del Método Creighton de reconocimiento natural de la fertilidad cuyos datos ayudan al diagnóstico y tratamiento posterior en caso de necesidad, mediante naprotecnología.

Hilgers también ha avanzado que el primer gran estudio científico sobre esta especialidad, que será presentado por el director médico de Fertilitas, José Ignacio Sánchez, “demuestra que los resultados de la naprotecnología son reproducibles en todo el mundo”.

Según ha avanzado Fertilitas, esta investigación comprueba que la naprotecnología reduce hasta en un 99,5% la llamada “infertilidad de origen desconocido”, mientras que los tratamientos habituales sólo logran hacerlo entre un 15-50% según la literatura científica.

Asimismo, la investigación aprobada por la revista Frontiers in Medicine revela que la aplicación de la naprotecnología permite encontrar “las causas de la infertilidad en un 98% de los casos”, que suelen producirse por causas multifactoriales.

“La mayoría de los pacientes que recurren a Fertilitas tienen lo que se denomina el ‘diagnóstico de origen desconocido’ o tienen un diagnóstico incompleto. El abordaje de la naprotecnología permite identificar estas causas para tratar eficazmente las patologías que están afectando a la fertilidad y la consecuencia es un embarazo natural”, explica el doctor Sánchez en un comunicado de Fertilitas.