El Dr. Christopher Stroud era un ginecólogo católico que recetaba anticonceptivos y daba referencias para la fertilización in vitro (FIV) hasta que un sacerdote lo amonestó durante el sacramento de la reconciliación. Ahora, Stroud dirige una clínica de fertilidad en Estados Unidos que utiliza la Tecnología de Procreación Natural (NaProTechnology), un modelo de tratamiento que abraza la ética católica y promueve la vida.

“Me cambió la vida”, dijo Stroud sobre aquella confesión. “Probablemente para toda la eternidad, me cambió la vida”.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

Stroud dijo que aún se conmueve al hablar del impacto de la clínica. Las parejas le envían fotos de sus bebés, y ahora tiene una pared llena de fotos.

Desde su cambio de rumbo en 2012, su consulta médica “simplemente explotó”. La clínica se ha vuelto tan popular que hay un periodo de espera de seis meses.

“Estamos bendecidos con una práctica muy, muy ocupada”, dijo a CNA, agencia en inglés de EWTN News.

Aunque la clínica de Stroud está en Fort Wayne, Indiana, él recibió su formación en Nebraska, en el St. Paul VI Institute, una organización fundada en 1985 que capacita a médicos en “NaProTechnology”.

Las más leídas 1 2 3 4 5

¿Y la demanda de NaProTechnology? Es “ilimitada”, dijo Stroud.

El Dr. Christopher Stroud frente a una pared de fotos de bebés que no existirían sin su clínica. Crédito: Cortesía del Dr. Christopher Stroud.

¿Qué hace diferente a NaPro?

NaProTechnology es “un enfoque para los desafíos de fertilidad basado en cada problema”, explicó Stroud.

El modelo es “un reconocimiento, más que nada, de que la infertilidad es un síntoma, no es un diagnóstico”, explicó Stroud.

En lugar de recurrir directamente a la FIV —que suele ser costosa, ardua y conlleva problemas éticos por la creación de embriones no utilizados—, NaProTechnology aplica principios básicos de la medicina contemporánea al tratamiento de la fertilidad.

“En la medicina contemporánea, en general, usamos los síntomas para identificar una enfermedad y luego la tratamos; después nos preguntamos: ¿desapareció el síntoma?”, dijo Stroud.

Pero con la llegada de la FIV a finales de los años 70, los médicos aprendieron a referir rápidamente a los pacientes a la FIV, explicó Stroud.

La NaProTechnology es altamente eficaz, según ha comprobado Stroud. Los especialistas en fertilidad pueden abordar los problemas de salud subyacentes que impiden la concepción “la mayoría de las veces”, dijo.

Teresa Hilgers, ginecóloga en el St. Paul VI Institute, añadió que NaProTechnology a menudo “devuelve a la vida” a la fertilidad de una pareja. Dijo que ha visto “tantas” parejas que, con la ayuda de NaProTechnology, “ya no necesitan apoyo médico para lograr futuros embarazos”.

Hablando sobre la FIV

Stroud enfatizó que, aunque la FIV va en contra de la enseñanza de la Iglesia, es un tema difícil de abordar. Es importante reconocer que los niños gestados mediante FIV son creados a imagen de Dios, dijo Stroud.

“Cada vez que tengamos la oportunidad de decirlo, debemos decir que los niños gestados por FIV son hijos de Dios, creados a su imagen y semejanza”, subrayó.

“Debemos recordar que, como católicos, no estamos condenando, estamos educando”, continuó Stroud. “Y las personas con las que hablamos a menudo están muy, muy heridas y son vulnerables”.

Al hablar de la FIV, Stroud señaló que “debemos recordar el dolor vulnerable y horrible que experimentan las parejas”.

“No puedo pensar en otro estrés matrimonial que se compare con la infertilidad, porque obliga a las parejas a cuestionar lo que significa ser hombre y mujer, lo que significa estar casados, lo que significa ser íntimos”, dijo Stroud.

“Pero los hijos son un don. No son un derecho”, precisó. “Si fueran un derecho, serían propiedad, lo cual es parte del problema con la FIV: se convierten en propiedad”.

La familia Stroud en Fort Wayne, Indiana (Estados Unidos). Crédito: Abigail Edmons Photography.

La perspectiva católica

La FIV es contraria a la enseñanza de la Iglesia Católica. ¿Pero por qué?

Hay varios niveles para entender la enseñanza de la Iglesia sobre la FIV. El más obvio es el alto costo de vida en la FIV.

“La FIV es muy destructiva”, dijo Hilgers. “Muchos bebés se pierden para crear una nueva vida”.

Los embriones humanos restantes concebidos mediante FIV a menudo permanecen almacenados en congelación por un tiempo indeterminado, muchas veces sin llegar a desarrollarse.

“[Las parejas] pueden haber terminado su proceso de fertilidad, pero no saben qué hacer con sus embriones congelados restantes”, señaló Hilgers.

La FIV también contradice la comprensión de la Iglesia sobre el propósito del acto sexual dentro del matrimonio.

“La Iglesia enseña que el acto sexual tiene dos aspectos: procreativo y unitivo. Estos son inseparables”, explicó Hilgers. “La FIV separa los actos procreativo y unitivo de la relación sexual entre una pareja casada”.

El Catecismo de la Iglesia Católica (No. 2377) afirma que la FIV es moralmente reprobable, porque separa el acto matrimonial de la procreación y establece el “dominio de la técnica” sobre la vida humana.

Pero también hay un argumento biológico y médico en contra de la FIV, señalaron tanto Hilgers como Stroud.

“Muchos no se dan cuenta de que la FIV no es buena medicina”, dijo Hilgers.

“Las tasas de éxito son más bajas de lo que la mayoría piensa”, indicó. “Muchas parejas pasan por la FIV y fracasan”.

La FIV puede traer consigo riesgos adicionales, incluyendo mayores tasas de complicaciones en el embarazo, mayor parto prematuro e incluso mayor riesgo de defectos de nacimiento, añadió Hilgers.

Cuando Stroud se reúne con pacientes que están considerando la FIV, comienza preguntándoles: “¿Por qué?”.

“Lo que les digo a las parejas es: ¿No les gustaría saber por qué no están quedando embarazados, —incluso si eso significa que nunca van a quedar embarazados—, ¿no les gustaría saberlo?”, dijo. “Nunca he tenido una pareja que diga: ‘En realidad, no, no nos importa’”.

Para parejas con infertilidad

Tanto Hilgers como Stroud enfatizaron que la FIV está lejos de ser la única opción para las parejas que luchan contra la infertilidad.

Cuando se le preguntó qué les diría a las parejas que luchan contra la infertilidad, Stroud dijo: “No se conformen”.

“Como pareja, no tienen que conformarse y no tienen que elegir entre los principios de su fe y su fertilidad”, expresó Stroud. “La infertilidad inexplicada es, la mayoría de las veces, infertilidad no investigada”.

“Muchas parejas que se someten a la FIV nunca reciben un diagnóstico de por qué tienen infertilidad”, añadió Hilgers. “A menudo se les dice que su infertilidad es ‘inexplicada’”.

Pero “su infertilidad es inexplicada porque nunca se hizo una evaluación adecuada”, dijo Hilgers.

Cuando se le preguntó sobre el impacto de NaProTechnology en las familias, Hilgers señaló que al respetar la enseñanza de la Iglesia sobre el amor y la vida, también se respeta la dignidad humana de todos los involucrados.

“Cuando se respetan estas enseñanzas, entonces se respeta la dignidad de todos los involucrados: la mujer, su esposo y los hijos”, destacó.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.