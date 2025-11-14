El Papa León XIV ha visitado este viernes en el Vaticano un nuevo ambulatorio construido bajo la columnata de la Plaza de San Pedro en el marco de la IX Jornada Mundial de los Pobres, que se celebrará el domingo 16 de noviembre.

Este nuevo ambulatorio se inaugura después de diez años de la apertura del ambulatorio Madre de Misericordia, la estructura de la Limosnería Apostólica que ofrece diariamente asistencia sanitaria gratuita a quienes viven en situaciones de indigencia.

El nuevo centro de salud, bajo el nombre de San Martín, pretende reforzar la asistencia y aumentar las prestaciones sanitarias a los necesitados, según informó la Limosnería Apostólica en un comunicado.

El Cardenal Krajewski enseña el ambulatorio al Papa León XIV. Crédito: Vatican Media

Este centro ha sido posible gracias a la colaboración de la Dirección de Sanidad e Higiene de la Gobernación de la Ciudad del Vaticano y está dotado de dos nuevas salas de consulta equipadas con instrumental de vanguardia y con un nuevo servicio de radiología.

Estos equipos permitirán, gracias a un aparato de rayos X de última generación, diagnosticar de manera rápida y precisa neumonías, fracturas óseas, tumores, enfermedades degenerativas, cálculos y obstrucciones intestinales, condiciones a menudo desatendidas en quienes viven en la pobreza.

“El diagnóstico precoz de estas patologías hará posible iniciar oportunamente tratamientos adecuados, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de quienes no tienen nada”, se lee en el comunicado.

En el ambulatorio de la Limosnería Apostólica se ofrecen completamente gratis cada mes más de 2.000 prestaciones sanitarias gracias al trabajo de 120 voluntarios entre médicos, enfermeros y técnicos sanitarios.

Las personas pobres asistidas son aproximadamente 10.000, de 139 nacionalidades distintas. Hasta hoy, se han ofrecido totalmente gratis a los más necesitados 102.060 prestaciones sanitarias y se han distribuido 141.200 cajas de medicamentos.

Gracias a los dos ambulatorios, situados bajo la columnata de Bernini, se podrá seguir garantizando a los pobres consultas médicas generales y especializadas, visitas odontológicas, análisis de sangre y pruebas radiológicas; además, se donarán prótesis dentales móviles, gafas y audífonos.

Finalmente, se entregarán directamente a la persona pobre los medicamentos que necesite, siempre de manera completamente gratuita. El Cardenal Krajewski, prefecto del dicasterio vaticano, subrayó que en estos lugares se devuelve la dignidad a los pobres, “en quienes no vemos a un sintecho o a un pobre, sino el rostro de Jesús”.