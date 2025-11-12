¿Qué piensan los sacerdotes de Francia? Un nuevo estudio que traza el panorama del sacerdocio en el país refleja sus opiniones sobre temas de actualidad, sus preocupaciones, las dificultades que enfrentan en su misión e incluso su estado de ánimo.

El Observatorio Francés del Catolicismo, organismo formado por laicos que arroja datos periódicos sobre el catolicismo en Francia, es el responsable —junto con RCF-Radio Notre Dame y Famille Chrétienne— de este nuevo estudio publicado bajo el título “El sacerdocio hoy”.

Aunque los resultados son dispares y dependen en gran medida de su edad, los encuestados coinciden en un aspecto fundamental: la gran mayoría aseguran “ser felices”, aunque afirman necesitar más apoyo.

Un total de 766 sacerdotes de todo el país —en su mayoría diocesanos de entre 35 y 75 años— respondieron a un cuestionario de 50 preguntas durante el mes de octubre. Esto supone el 15% de los sacerdotes del país, que según los últimos datos de 2023 son poco más de doce mil.

En cuanto a la satisfacción con su ministerio, el 80% afirmó sentirse contento con la labor que desempeña. En concreto, el 45% eligió la opción de “fiel a esta vocación, tranquilo, decidido y feliz”, mientras que el 35% afirmó estar “menos idealista ante la dura realidad, pero en paz y feliz”. Solamente un 1% de los encuestados eligió la opción “solo y desanimado”.

Los sacerdotes también evidenciaron, con un 77%, la necesidad de apoyo en su labor y la urgencia de contar con la ayuda de los laicos.

Sobre el origen de sus vocaciones, el 61% asegura que su vocación sacerdotal fue gracias a “eventos, campamentos y peregrinaciones”, seguido de la “participación en el altar” (52%) o el Movimiento Scout (49%).

El estudio también pone de relieve un marcado contraste generacional. El 45% de los sacerdotes mayores de 75 años apoya una “evolución” en la moral sexual y familiar, frente al 10% de los presbíteros de entre 35 y 49 años y sólo el 7% de los menores de 35.

En cuanto al celibato y la ordenación de mujeres —dos temas polémicos que han cobrado fuerza en los últimos años, incluso en los debates del Sínodo de la Sinodalidad concluido en octubre del año pasado—, casi el 30% de los mayores de 65 se muestra a favor, mientras que apenas el 4% de los menores de 50 comparte esta postura.

Las respuestas de los sacerdotes franceses también reflejan la necesidad de contar con un mayor apoyo por parte de sus obispos, una demanda expresada por casi el 60% de los encuestados.

La encuesta también evidencia las desventajas de las redes sociales, ya que el 58% reconoce hacer un “uso excesivo o difícil de controlar”.

El 34% de los sacerdotes franceses también afirman mirar al futuro con “confianza y esperanza”. El mismo porcentaje señala ciertas “inquietudes” por el futuro y tan sólo el 10% aseguró tener una visión pesimista de la Iglesia Católica.