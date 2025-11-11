La Diócesis de Punta Arenas conmemora este martes el 505° aniversario de la primera Misa celebrada en territorio chileno, que tuvo lugar en 1520 en la bahía de Las Sardinas (actual Fortescue).

La primera Misa, acontecimiento fundacional de la fe católica dentro de los límites de lo que hoy es Chile, fue presidida por Fray Pedro de Valderrama, sacerdote que formaba parte de la expedición liderada por Hernando de Magallanes.

Este hecho dio origen al lema de la actual Diócesis de Punta Arenas: Deus et Austroveniet, expresión en latín que se traduce como “Dios entró por el sur”.

Al cumplirse 505 años de aquel acontecimiento, la parroquia Nuestra Señora de Fátima lleva adelante distintas actividades y celebraciones alusivas con el título “24 horas con el Señor”.

En ese marco, los festejos comenzaron a las 00:00 horas del martes con una Misa inaugural, otra a las 06:00 horas y otra a las 12:00 horas. La próxima Misa es a las 18:00 horas.

La parroquia también llevará adelante adoraciones eucarísticas entre cada celebración y hasta las 23:59 horas. También habrá sacerdotes confesando de 06:30 a 13:00 horas y de 16:00 a 23:30 horas.

Todas las propuestas tienen como objetivo brindar un espacio de recogimiento, contemplación y reconciliación espiritual.

El P. Bernardo Astudillo, párroco de Nuestra Señora de Fátima, destacó el valor espiritual de la fecha, señalando que el acontecimiento "hizo que nuestra diócesis lleve en su lema esa frase que resume la entrada de Dios en Chile desde Magallanes”.