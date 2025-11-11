El pro-prefecto del Dicasterio para la Evangelización, el Cardenal Luis Antonio Tagle, aseguró en un encuentro con jóvenes en la ciudad italiana de Gorizia, situada en la frontera con Eslovenia, que el “prejuicio da origen al miedo” y que este sólo se vence “con el encuentro con el otro”.

“Conocerse es el primer paso para poder comprender al otro y dialogar con él en el respeto”, continuó el purpurado filipino, quien participó este sábado 8 de noviembre en el encuentro promovido por la Arquidiócesis de Gorizia sobre el tema “Europa, culturas en diálogo. Superar las fronteras para ser capital de una Cultura Europea”.

Según informó Vatican News, el cardenal invitó a los jóvenes a “sumergirse en los sufrimientos de los demás” a través de “experiencias que toquen el corazón”, especialmente ante situaciones de dificultad.

El encuentro, celebrado en el Kulturni Center Lojze Bratuž, fue promovido por la Arquidiócesis de Gorizia, dentro de las iniciativas del año en que la ciudad comparte con la eslovena Nova Gorica la experiencia de ser la Capital Europea de la Cultura.

En diálogo con los jóvenes

El encuentro coincidió con la cuarta edición de la “Fiesta del Voluntariado y la Solidaridad”, una celebración anual de diálogo e intercambio promovida por Cáritas diocesana de Gorizia, en colaboración con numerosas entidades de voluntariado de ambos lados de la frontera entre Italia y Eslovenia.

El Cardenal Tagle dialogó con estudiantes de cuarto y quinto curso del Liceo clásico “Dante Alighieri” de Gorizia, así como con sus coetáneos de varios países del mundo que estudian en el Colegio del Mundo Unido del Adriático de Duino.

Sumergirse en los sufrimientos de los demás

Algunos de ellos le preguntaron qué pueden hacer hoy los jóvenes para construir la paz en la vida cotidiana y ser más empáticos. El Cardenal Tagle expresó su preocupación por la difusión de una cultura de la indiferencia “que encierra y ciega ante la realidad y el sufrimiento del prójimo”.

“Todos necesitamos despertar el corazón”, afirmó. “Para los jóvenes —subrayó— es importante lograr sumergirse en los sufrimientos de los demás, a través de experiencias que abran y toquen su corazón, para que palpite con más fuerza ante las situaciones de dificultad.”

Dar siempre respuestas

Además, el purpurado les previno del uso de las redes sociales, al asegurar que todos “necesitan el contacto humano”. También subrayó que es necesario “dar siempre una respuesta a sus búsquedas sobre el sentido de la vida”.

Otro de los jóvenes le hizo una pregunta sobre cómo las religiones pueden ser verdaderos instrumentos de paz. “Cada religión es una expresión organizada de una fe que remite, ante todo, al Amor”, aseguró.

Desgraciadamente, continuó, “en muchas partes del mundo las religiones se utilizan para dividir y como herramientas ideológicas”. Sin embargo, explicó que “a pesar de su diversidad”, tienen “muchos puntos de convergencia, y es precisamente desde ahí de donde debemos partir antes de comenzar a discutir las diferencias, aunque sin negarlas”.

El Cardenal Tagle también celebró una Misa en la iglesia de Santa María Asunta, de los padres capuchinos, con la presencia de religiosos y religiosas de la diócesis y de numerosos fieles de la comunidad filipina que viven en Italia.