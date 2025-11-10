El actual Obispo de Chiclayo, Mons. Edinson Farfán, definió al Papa León XIV como “el Papa de la comunión” y aseguró que su paso por esta diócesis del norte peruano marcó profundamente su estilo pastoral, hoy visible en la conducción de la Iglesia.

“Él vino aquí a ser un pastor de la comunión: unió a religiosos y diocesanos, integró espiritualidades y carismas. No hizo de lado a nadie; trató de unirlo todo para dar testimonio de una Iglesia de comunión”, afirmó Mons. Farfán en una entrevista concedida a ACI Prensa, desde Chiclayo.

Mons. Edinson Farfán, Obispo de Chiclayo. Crédito: Diego López Marina - EWTN News

El prelado, también religioso agustino, recordó que el Santo Padre —entonces Mons. Robert Prevost— gobernó la Diócesis de Chiclayo entre 2015 y 2023 con el mismo espíritu que hoy anima su pontificado: discernimiento, escucha y unidad.

“El Santo Padre es el Papa de la comunión; construye puentes y crea espacios para el diálogo y el discernimiento. Y si en algún momento hay alguna diferencia, yo estoy seguro de que lo hará de la mejor manera”, subrayó.

Una comunión inspirada en San Agustín

Para Mons. Farfán, la raíz de este estilo se encuentra en la espiritualidad agustina que ambos comparten. “San Agustín siempre nos invitó a valorar la comunidad, la unidad, la comunión. Él profundizó mucho en el misterio trinitario; de ahí nace todo. Nosotros somos imagen de Dios y la Iglesia debe testimoniar esa comunión a través de la diversidad de carismas y ministerios”.

Mons. Robert Prevost (hoy Papa León XIV) durante la solemnidad del Corpus Christi 2019, en Chiclayo, Perú. Crédito: Cortesía de la Diócesis de Chiclayo

El Obispo destacó que esa visión se reflejaba en la cercanía pastoral del entonces obispo de Chiclayo: “Era muy sencillo, siempre te hacía sentir importante. Nunca te decía ‘eso está mal’, sino ‘mira, me parece que esto debería ser así’. Y motivaba las iniciativas. A la persona más sencilla la hacía sentir importante”.

El P. Fidel Purisaca, director de comunicaciones de la Diócesis de Chiclayo, también corroboró esa afirmación, al destacar a ACI Prensa que Mons. Prevost “era un obispo que rezaba constantemente: lo veíamos cantar y orar en su capilla, rezar en la catedral, confesar, asistir a matrimonios y estar presente en cada celebración”.

Según el sacerdote, el obispo se distinguió por su constante cercanía con los fieles. “Todos los días encontraba tiempo para atender a la gente, ya fuera antes, después o incluso durante la misa. Sus homilías siempre tenían un profundo contenido teológico, moral y pastoral”, comenta.

P. Fidel Purisaca, director de comunicaciones de la Diócesis de Chiclayo. Crédito: Diego López Marina - EWTN News

El P. Purisaca destacó que su servicio pastoral trascendía las paredes de la catedral: “Mons. Prevost se hacía presente en toda la diócesis. Realizaba visitas frecuentes a las parroquias —tenemos 50 en total—, y no se conformaba con ir una sola vez; regresaba varias veces durante su episcopado”.

“La Iglesia de Chiclayo estuvo muy bien acompañada bajo su guía”, subrayó el sacerdote.

Chiclayo, escuela de comunión

Durante sus años en el norte del Perú, el hoy Papa León XIV supo integrar la espiritualidad agustina con la vida diocesana, algo que para Mons. Farfán sigue siendo un legado vivo. “Las diferencias no son enemistad —dijo—, sino riqueza. Las diferencias enriquecen la vida de la Iglesia y nos ayudan a hacer un discernimiento”.

En este sentido, el P. Purisaca hizo referencia a la importancia que Mons. Prevost le dio a la sinodalidad diocesana: “Fue uno de los primeros en promover con fuerza la sinodalidad en Perú. Logró que sacerdotes y laicos trabajaran juntos y que el proceso no se quedara en teoría, sino en acciones concretas”, aseguró.

Mons. Robert Prevost (hoy Papa León XIV) durante la solemnidad del Corpus Christi 2019, en Chiclayo, Perú. Crédito: Cortesía de la Diócesis de Chiclayo

“De una manera especial impulsó el proceso de Iglesia sinodal en la diócesis: encuentros de personas laicas que estaban ahí presentes con ellos. Retiros espirituales, reuniones de sacerdotes, asambleas diocesanas, jornadas, todo esto junto con sus sacerdotes. Porque los sacerdotes tenían una conexión significativa con el obispo, y él la promovía”, precisó.

Para el responsable de comunicaciones, Mons. Prevost no era solo un obispo que estaba con la gente, sino que también estaba con sus sacerdotes, “a los que cuidaba, ayudaba y de los que se preocupaba”.

“Los sacerdotes podían visitarle cuando querían, tenía entrevistas, los visitaba él en sus parroquias. Había un cumpleaños de algún sacerdote y él estaba presente en el almuerzo. En una fiesta patronal, si lo invitaban, él como obispo iba a celebrar la Santa Misa y estaba allí”, recordó.

El entonces Monseñor Robert Prevost, Obispo de Chiclayo. Crédito: Diócesis de Chiclayo.

“Y si el sacerdote, de repente, no se acercaba, pues él iba también en esos detalles de cercanía hacia ese sacerdote”, subrayó.

Por su parte, el Obispo de Chiclayo aseguró que el Papa conserva en su corazón la experiencia pastoral vivida en el Perú, ya que casi toda su formación y misión ha sido en esta tierra. “En Chulucanas, en Trujillo y en Chiclayo, que le ha dado tanto”.

El pueblo lambayecano, recordó, respondió con entusiasmo a su elección como Pontífice. “La gente llegó a las puertas del Obispado diciendo: ‘Tenemos que hacer algo, una misa de acción de gracias porque es nuestro pastor, nuestro hermano’. La plaza se llenó de fieles agradecidos”.

El Papa “está haciendo discernimiento” y tomará “decisiones en favor de la Iglesia”

Para Mons. Farfán, el pontificado de León XIV refleja la madurez espiritual que cultivó en Perú y en la tradición agustina. “Nuestro carisma es la comunión. Él une puentes, construye puentes, crea espacios para el diálogo y la escucha. En ningún momento dará testimonio de anticomunión”, aseguró.

Esa actitud de discernimiento paciente también forma parte de su modo de gobierno. “En estos pocos meses, ténganlo por seguro: está haciendo discernimiento, está mirando, observando, conociendo y en algún momento tomará decisiones para el bienestar de la Iglesia. Nosotros, cuando llegamos, nunca decimos ‘esto no sirve’”.

“Una cosa es África y otra cosa es América Latina o Estados Unidos, pero él sabía ubicarse en cada contexto, en cada realidad. Estuvo en casi 50 países donde estamos nosotros. Los continentes los conoce bastante bien”, aseguró Mons. Farfán.



