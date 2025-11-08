América lleva el nombre de Américo Vespucio, el explorador italiano que fue el primero en argumentar que Colón no había descubierto solo un nuevo pasaje hacia Asia, sino un continente completamente nuevo.

Pero, ¿de dónde viene el nombre de Américo Vespucio? Puede que haya una sorprendente respuesta católica.

Aunque no se sabe con certeza, muchos académicos creen que el nombre de Américo Vespucio —y, por lo tanto, el nombre de América— se remonta a San Emerico, un santo húngaro del siglo XI. Emerico, hijo del primer rey cristiano de Hungría, San Esteban, nació alrededor del año 1000 d.C.

Su nombre se traduce como Imre en húngaro, Emericus en latín y Amerigo en italiano. La devoción a San Emerico estaba muy extendida en la Europa medieval, incluida la Italia natal de Vespucio.

Vespucio creció en Florencia, el epicentro del Renacimiento, y trabajó como banquero y más tarde como supervisor de barcos para la famosa familia Médici, los mecenas de da Vinci, Miguel Ángel y Galileo.

Un tríptico (pintura de retablo de tres paneles) en la capilla de San Martino a Mensola, a las afueras de Florencia, incluye una imagen de Amerigo d’Ungheria, San Emerico de Hungría, representado como era costumbre sosteniendo un lirio blanco. La imagen —pintada por un artista llamado Amerigo Zati 60 años antes del nacimiento de Vespucio— es una sólida evidencia de que los florentinos de la época de Vespucio conocían bien a San Emerico y habrían puesto su nombre a los niños en su honor. Emerico de Hungría es el único santo que lleva el nombre de Emerico.

El propio Vespucio era católico y fue instruido por su tío Georgio Antonio Vespucci, un fraile dominico. El nombre "América" —un homenaje a los viajes de Vespucio a la costa de América del Sur— fue utilizado por primera vez en 1507 en un mapa del Nuevo Mundo producido por el padre Martin Waldseemüller, un sacerdote y erudito alemán.

El mapa a veces es referido como el "certificado de nacimiento de América". A pesar de los intentos de nombrar a la nueva masa de tierra "Columbia", en honor a Cristóbal Colón, el nombre América se mantuvo.

Como miembro de la "familia santa" de Hungría, Emerico vivió una vida rodeada de santos. Su padre, San Esteban, se convirtió del paganismo y dedicó su vida a llevar a su pueblo a la fe católica. Su madre es la Beata Gisela, hija del Sacro Emperador Romano San Enrique II. Su tutor, San Gerardo, fue un monje benedictino y obispo que murió mártir a manos de paganos en lo que hoy es la ciudad de Budapest.

Aunque solo a una generación de distancia del paganismo, Emerico fue un cristiano extremadamente devoto.

Él esperaba convertirse en sacerdote, pero dejó de lado esta vocación cuando se convirtió en heredero del trono húngaro tras la muerte de su hermano mayor. Su padre planeó finalmente entregar el reino a Emerico en vida. Escribió Las Amonestaciones, una lista de consejos para su hijo sobre cómo gobernar como un sabio gobernante cristiano.

Los consejos de Esteban al joven Emerico, según la traducción del latín al inglés de 2025 del texto, incluyen lo siguiente:

"Mantén la fe católica y apostólica con tal diligencia y cuidado que sirvas de ejemplo a todos los que Dios ha sometido a ti".

"El que desprecia los principios de sus padres que le han precedido y desobedece las leyes divinas perecerá".

"Los reyes pacientes gobiernan con honor, y los reyes impacientes se convierten en tiranos”.

"La búsqueda constante de tu vida [debe ser] la devoción a los Diez Mandamientos. Un rey debe ser piadoso y misericordioso, así como imbuido y adornado con todas las demás virtudes”.

Emerico se casó con una princesa, probablemente del Imperio Bizantino, en 1026. Las biografías de su vida relatan que fue asesinado por un jabalí mientras cazaba en Transilvania en 1031. Sin embargo, muchos especulan que fue asesinado.

Debido a su corta edad al morir, es venerado en Hungría como el santo patrón de la juventud húngara.

"Durante casi mil años, la juventud húngara tiene un ideal", dijo el Venerable Cardenal József Mindszenty, el famoso arzobispo húngaro de la era comunista, en un sermón de 1972. "[Él es] un modelo bellísimo a seguir, del cual pueden aprender tanto las personas casadas como los jóvenes, pues se humilló y vivió su vida religiosa con total dedicación".

Sigue siendo un santo importante para los húngaros y los húngaro-americanos. St. Emeric’s en Cleveland es la única iglesia en América que lleva su nombre. Históricamente, Cleveland ha tenido la mayor concentración de inmigrantes húngaros de cualquier ciudad importante de Estados Unidos.

La parroquia todavía ofrece una Misa dominical semanal en húngaro. La parroquia de St. Emeric’s en Manhattan, nombrada en honor al Cardenal Mindszenty, fue cerrada en 2013. En la parroquia de Our Lady of Hungary en South Bend, Indiana, San Emerico es representado en un gran mural con una espada en mano, de pie junto a un mapa de América del Norte y el águila del sello de los Estados Unidos.

Emerico fue canonizado junto con su padre Esteban y su tutor Gerardo por el Papa Gregorio VII en 1083. Su fiesta se celebra en toda la Iglesia universal el 5 de noviembre.



Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en el National Catholic Register.