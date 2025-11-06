Luego de haber sufrido un “infarto masivo fulminante”, Mons. Javier Román Arias, Obispo de Limón y presidente de la Conferencia Nacional Episcopal de Costa Rica, se encuentra recuperado y expresó su gratitud por las oraciones, la atención médica y, en especial a “Dios por permitirme el don de la vida”.

En las redes sociales del prelado, se informó que el 25 de octubre tuvo que ser intervenido quirúrgicamente de urgencia tras sentirse mal durante varias actividades matutinas.

Un día después, se comunicó que su estado de salud era estable y que permanecía en la Unidad de Cuidados Intensivos en el Hospital Metropolitano de la provincia de San José, respondiendo positivamente al tratamiento.

El 30 de octubre, desde su habitación en el hospital, Mons. Román Arias compartió un primer mensaje en video, en el que aseguró sentirse “totalmente recuperado”, aunque aclaró que su proceso de rehabilitación tomará alrededor de tres meses.

El 1 de noviembre, solemnidad de Todos los Santos, reapareció en un nuevo video en el que expresó su alegría por estar celebrando la eucaristía, tras ocho días sin hacerlo. “La Eucaristía es el corazón de mi vida. En ella encuentro la fuerza, la paz y el amor que sostienen mi caminar” señaló el obispo.

Este 4 de noviembre, nuevamente, Mons. Román Arias publicó un video en el que tomó un tiempo para agradecer “a dios por permitirme el don de la vida después de la cirugía de corazón”, así como a “la vida en sí misma, porque sigo disfrutando de ella”.

Mons. Román aprovechó para agradecer a quienes lo acompañaron con oraciones y mensajes de apoyo. “Los llevo en el corazón”, expresó, refiriéndose a ese “corazón nuevo que ha nacido, este corazón nuevo que tiene que comenzar a tomar fuerzas”.

El prelado informó que el próximo lunes comenzará su terapia de recuperación, a la que dijo “confiando en Dios y la Virgen y con la esperanza de seguir recuperándome día a día”.