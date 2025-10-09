El Congreso por la Vida, organizado en Costa Rica, busca conmemorar los 30 años de la encíclica Evangelium Vitae (El Evangelio de la Vida) de San Juan Pablo II, un documento con “una profunda actualidad frente a los desafíos éticos, culturales y sociales de nuestro tiempo”.

El evento tendrá lugar el sábado 18 de octubre en el auditorio de la Universidad Autónoma de Centroamérica (UACA) de San José de Costa Rica, organizado por el Instituto Tomás Moro, la UACA, la Universidad Juan Pablo II y Vida Humana Internacional.

Apoyan la realización del evento el Instituto Femenino de Salud Integral y la campaña internacional de ayuno y oración 40 Días por la Vida.

En un comunicado, los organizadores destacaron que Evangelium Vitae, promulgada el 25 de marzo de 1995, es “uno de los documentos más luminosos del pontificado de San Juan Pablo II”, en el que el Papa “reafirma la dignidad sagrada e inalienable de toda vida humana, desde la concepción hasta la muerte natural, y denuncia con claridad los atentados contra ella, como el aborto y la eutanasia, que denomina ‘estructuras de pecado’”.

“A treinta años de su publicación, su mensaje conserva una profunda actualidad frente a los desafíos éticos, culturales y sociales de nuestro tiempo”, añadieron.

Este congreso, destacaron, “busca ser un espacio de encuentro, reflexión y compromiso, donde creyentes y defensores de la dignidad humana puedan renovar su esperanza y su acción en favor de toda vida”.

El costo de la inscripción es de 5.000 colones costarricenses (alrededor de 10 dólares estadounidenses). Quienes deseen, pueden inscribirse a través del formulario https://forms.gle/V7xTYftWtAwpBa5F8

Para más información, pueden escribir a info@tomasmoro.org.