Mons. José Ignacio Munilla, Obispo de Orihuela-Alicante (España) advirtió este miércoles sobre uno de los riesgos de la polarización actual en el mundo y precisó que no se debe pensar que “mis enemigos son los de otra religión”.

“Uno de los riesgos que está ocurriendo en las polarizaciones es pensar que mis enemigos son los de otra religión. No. Nuestro reto no es el que tenga otra religión distinta, sino nuestro reto es aquel que no respete la libertad religiosa”, dijo el prelado en la rueda de prensa de presentación del Informe de Libertad Religiosa 2025 de la fundación pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada.

“Es verdad que los cristianos –continuó– hemos sido más educados en el principio del respeto a la libertad religiosa, pero nuestro enemigo no es el que tenga una religión distinta, sino aquel que no entienda que el hecho religioso está llamado a ser un lugar de encuentro y no un lugar de enfrentamiento”.

El obispo señaló que, actualmente, “existe el riesgo de no saber convivir entre las religiones. Y creo que lo propio del cristianismo… lo hizo el Concilio Vaticano II de una manera muy profusa, es educar en el diálogo interreligioso”, y en el diálogo ecuménico entre las confesiones cristianas.

“Estamos llamados a elaborar y tener principios de encuentro, pero obviamente estamos también en un estado no confesional. La Iglesia parte de asumir que estamos en un estado no confesional, pero como dice la propia Constitución Española, es un estado no confesional con profundas raíces históricas católicas. Las dos cosas son compatibles”, subrayó.

El prelado español explicó, asimismo, que “sería un error meter a todo el mundo en el mismo saco del fundamentalismo. Por ejemplo, identificar musulmán con yihadista fundamentalista sería un error. Y creo que eso es un riesgo que está ocurriendo”.

Actualmente hay más de 2.160 millones de musulmanes en el mundo, lo que representa el 26.3 % de la población mundial, según el sitio web horario-salat.org, que ofrece estadísticas detalladas sobre los seguidores del islam. Y de acuerdo al Pew Research Center, el islam es la religión de más rápido crecimiento, con un estimado de 2.800 millones de musulmanes para el año 2050.

Una reflexión sobre la libertad religiosa en Occidente

“Yo creo que en Occidente –resaltó el obispo– el principal riesgo que tenemos ahora los países occidentales, europeos, que puede poner en jaque la libertad religiosa, es la imposición de un pensamiento único frente a la libertad de conciencia”.

“La imposición de un pensamiento único, esta cultura woke de la cancelación, creo que es un riesgo grande, de manera que al final no se respete, por ejemplo, la patria potestad de los padres sobre la educación de sus hijos, y se les impongan cosas desde fuera”, denunció.

La palabra woke, que puede traducirse del inglés al español como "despierto", comenzó a usarse en Estados Unidos como una referencia a la conciencia sobre el racismo. Poco a poco se extendió a otros campos como la desigualdad social desde la perspectiva de la izquierda, la ideología de género, el lobby LGBT y el feminismo radical.

El obispo también denunció situaciones en las que se pretende que, “aquel que por sus condiciones no esté dispuesto a realizar abortos, se le ponga en una lista que casi es una diana, una lista de ser un resistente y no se respete su intimidad”.

“Hay formas, digamos, sibilinas en Occidente, que pueden desde un pensamiento único, ejercer una presión que no respeta suficientemente la libertad de conciencia de las personas”, alertó.

La libertad religiosa como base de los derechos humanos

En la rueda de prensa, el Obispo Munilla dijo que “el principio de libertad religiosa es un tema que obviamente incumbe, afecta a quienes profesan una fe y no se les respeta”.

“Pero es que me atrevería a decir algo más: que cuando no se respeta el principio de libertad religiosa están en peligro otros muchísimos derechos, porque es que en el fondo es el de libertad de conciencia”, destacó.

El prelado indicó, además, que “es imposible que caiga el principio de libertad religiosa, como por ejemplo ocurre en China, sin que al mismo tiempo no estén aconteciendo otras muchísimas vulneraciones de los derechos humanos”.

Informe AIN 2025

El Informe sobre Libertad Religiosa AIN 2025 cubre 196 países y señala que en 62 existen vulneraciones a este derecho. En 24 países de ellos las violaciones son graves o muy graves; y en 38 hay discriminación religiosa.

En la rueda de prensa se precisó que “lo más alarmante de todo es que de este dato, 220 millones de cristianos están directamente expuestos a persecución”.