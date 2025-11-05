Jóvenes de la Parroquia Nuestra Señora de la Merced, en la localidad cordobesa de Arroyito, Argentina, organizan el festival “Protagonistas del Cambio”, una noche de música católica, encuentro y fe.
Se trata de la primera edición de esta propuesta, cuyo nombre se inspira en un llamado del Papa Francisco a los jóvenes, y que se realizará el sábado 29 de noviembre.
Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram
Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy:
La cita es a las 20:00 horas en el atrio de la iglesia San Cayetano, de Arroyito, y además de ser una convocatoria para toda la familia, rendirá homenaje al cantante católico Pablo Fernández, oriundo de esa localidad y fallecido en 2021.
“Protagonistas del cambio” reúne a músicos católicos de proyección nacional e internacional, algunos de ellos nominados a los Catholic Music Awards, celebrados en Roma este año, en el marco del Jubileo de los Jóvenes.
Entre ellos se encuentran Joaquín Chávez, Tierra Nueva, Alicia y More, Lily Escu y Marcelo Olima, quien encabezará una jornada de evangelización.
Según sus organizadores, la invitación es “a compartir una jornada distinta, en comunidad diocesana, alzando voces que son testimonio de protagonistas del cambio”.
La entrada al festival es libre y gratuita, habrá feria de artesanos, patio de comidas y alquiler de sillas.
Además, en el marco del festival, Joaquín Chávez dictará un taller de canto grupal, “una experiencia de encuentro con uno mismo, con los demás y con Dios”. Esta actividad es arancelada y los cupos son limitados. Inscripciones en este enlace.
Más información en Instagram.