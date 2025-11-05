Jóvenes de la Parroquia Nuestra Señora de la Merced, en la localidad cordobesa de Arroyito, Argentina, organizan el festival “Protagonistas del Cambio”, una noche de música católica, encuentro y fe.

Se trata de la primera edición de esta propuesta, cuyo nombre se inspira en un llamado del Papa Francisco a los jóvenes, y que se realizará el sábado 29 de noviembre.

La cita es a las 20:00 horas en el atrio de la iglesia San Cayetano, de Arroyito, y además de ser una convocatoria para toda la familia, rendirá homenaje al cantante católico Pablo Fernández, oriundo de esa localidad y fallecido en 2021.

“Protagonistas del cambio” reúne a músicos católicos de proyección nacional e internacional, algunos de ellos nominados a los Catholic Music Awards, celebrados en Roma este año, en el marco del Jubileo de los Jóvenes.

Entre ellos se encuentran Joaquín Chávez, Tierra Nueva, Alicia y More, Lily Escu y Marcelo Olima, quien encabezará una jornada de evangelización.

Según sus organizadores , la invitación es “a compartir una jornada distinta, en comunidad diocesana, alzando voces que son testimonio de protagonistas del cambio”.

La entrada al festival es libre y gratuita, habrá feria de artesanos, patio de comidas y alquiler de sillas.

Además, en el marco del festival, Joaquín Chávez dictará un taller de canto grupal, “una experiencia de encuentro con uno mismo, con los demás y con Dios”. Esta actividad es arancelada y los cupos son limitados. Inscripciones en este enlace.

Más información en Instagram .