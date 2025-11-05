Obispos de España y Portugal han publicado un comunicado en el que reivindican que “el lenguaje de la Iglesia debe ser claro para la opinión pública”, utilizando un lenguaje “que todos entiendan” que no sea sólo institucional, sino relacional.

Tras la celebración del Encuentro Ibérico de las Comisiones Episcopales para la Comunicación Social, celebrado en Funchal (Madeira, Portugal), ambos cuerpos episcopales han compartido una serie de reflexiones sobre la comunicación en la Iglesia Católica.

“El lenguaje de la Iglesia debe ser claro para la opinión pública", comienzan los prelados, quienes consideran además que “sin abandonar el rigor y la verdad, en ocasiones es necesario modular la precisión en favor de la difusión del mensaje eclesial”.

Los miembros de las Comisiones Episcopales para la Comunicación Social de España y Portugal defienden que “informar es el único camino para combatir la desinformación”, señalando además que la comunicación no debe contemplarse como una “estrategia” o un “adorno”, sino “una forma de presencia” y “parte esencial de la misión”.

En este sentido, añaden que la comunicación de la Iglesia Católica “es hacer visible el amor en el mundo” y “utilizar la palabra para dar a conocer la Palabra”.

Los prelados también apuestan por “hablar el lenguaje que todos entiendan” en un contexto de transformación del lenguaje y multiplicación de los formatos, subrayando que "ningún medio debe ser descartado por la Iglesia”.

Por otor lado, la reflexión titulada El lenguaje en la comunicación eclesial expresa que “no basta comunicar. Hay que encarnar el mensaje en la propia vida”, estableciendo relaciones con todos los interesados en construir el bien común.

Así, se incide en que “la comunicación eclesial no puede ser sólo institucional, sino también relacional”, como quedó reflejado en el mensaje del Papa León XIV para la Jornada de las Comunicaciones Sociales

Más allá de la forma y el modo en que la Iglesia Católica debe difundir su mensaje de salvación, los prelados también comparten que “comunicar es escuchar, acompañar y compartir la vida e implica ser, como dice el Papa, ‘sabios lectores de la realidad’”.

Por otro lado, asumen que el papel de los medios de comunicación “es el escrutinio de las instituciones, también de la Iglesia Católica” y, en consecuencia, “buscar el encuentro con los medios es un servicio de la Iglesia a la verdad”.

En última instancia, se enfatiza que la comunicación “exige profesionalidad”, por lo que se requiere “formación, estrategia, sensibilidad periodística y conocimiento del entorno digital, sin olvidar el desafío que supone la Inteligencia Artificial”.

Como notas positivas sobre la comunicación eclesial en España y Portugal, se señalan una mayor presencia en los medios generalistas, mayor esfuerzo en formación, "más voces femeninas" y el aumento de laicos comprometidos con esta misión.