El Arzobispado de Sevilla (España) ha comunicado que la joven con síndrome de Down que no fue inicialmente admitida como madrina de bautismo, finalmente podrá serlo tras realizar consultas de “alto nivel” con canonistas y pastoralistas.

A finales del pasado mes de octubre, una familia llevó hasta los medios su protesta porque un sacerdote no había admitido a una joven de 19 años con trisomía 21, Noelia, como madrina de bautismo.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

A través de un comunicado , la Archidiócesis explica que, desde que surgió la polémica, ha recabado “toda la información y testimonios”, han mantenido encuentros sobre el caso y que, “de acuerdo con el párroco y la familia del bautizando, desde la Archidiócesis se autoriza la celebración del sacramento del Bautismo en la fecha determinada, pudiendo los padres del bautizando proponer los padrinos inicialmente elegidos”.

Según ha podido confirma ACI Prensa de fuentes diocesanas, en los encuentros con la familia y el párroco participó uno de los obispos auxiliares y el canciller del arzobispado.

El Arzobispado recuerda que "la Iglesia contempla adaptaciones catequéticas que favorecen la inclusión de todas las personas en la comunidad eclesial, basadas en el acompañamiento y prudencia pastoral” y ha respaldado "el trabajo realizado desde hace años por el párroco” y el resto de la comunidad parroquial.

Por último, la Archidiócesis de Sevilla lamenta “el daño que ha causado la gestión de esta situación” y llama "a la necesaria concordia y al diálogo, sobre la base de la comunión que debe caracterizar la vida de una comunidad parroquial”.

Las más leídas 1 2 3 4 5

Circunstancias clave en el caso

En el origen de la polémica, según las fuentes consultadas por ACI Prensa, están algunas circunstancias que han facilitado el desencuentro entre la familia del bebé, la joven con síndrome de Down y el párroco de Nuestra Señora de las Nieves en Benacazón.

En primer lugar, el primer encuentro para plantear el asunto fue “improvisado”, por lo que no se dieron “las condiciones más adecuadas” para realizar un discernimiento adecuado, pese a lo cual el párroco pudo hacer algunas preguntas a Noelia y a los padres del bebé sobre el bautismo y el significado del padrinazgo.

Tampoco ayudó que Noelia, quien fue confirmada en la Catedral de Sevilla por el Arzobispo, Mons. José Ángel Saiz Meneses, tiene “una dificultad grave para expresarse”, pese a conducirse en su vida ordinaria de manera autónoma, por ejemplo, viajando a Sevilla en autobús con normalidad por sus medios.

El párroco, que subrayan las mismas fuentes “no es canonista, sino pastoralista”, tras hacer una consulta “muy técnica” al obispado, sin dar detalles del contexto general, resolvió conforme a las indicaciones de la Instrucción de la Iniciación Cristiana vigente en la diócesis desde 2015, pero con una propuesta singular, consistente en que Noelia tendría un papel preponderante en la ceremonia, pero no sería inscrita como madrina, lo que disgustó a la familia.

Por otro lado, también dificultó el entendimiento el hecho de que Noelia no se inscribió en la formación prevista en la parroquia para los futuros padrinos y madrinas de bautismo, que exige varias sesiones quincenales y acudir cada domingo a la Misa parroquial, sino que lo hizo en otra parroquia que prevé un tiempo de preparación más corto.

Resuelta la clave pastoral, queda por solucionar el desarrollo de la campaña emprendida por el padre de Noelia en la que se reclama la destitución del párroco “y una disculpa pública”.

Desde el arzobispado señalan a ACI Prensa que el párroco es una persona “apreciada, que lo está haciendo muy bien y que trabaja muy bien con su equipo” en un contexto social en el que “las normas son difíciles de entender, sobre todo por las personas que a lo mejor no son mucho de iglesia”.