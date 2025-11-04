Con el propósito de “ayudar a descubrir lo grande que es ser Iglesia”, sacerdotes de la Obra de la Iglesia ofrecerán del 14 al 23 de noviembre una serie de cursos y retiros de formación espiritual en México, dirigidos a laicos y jóvenes que desean profundizar en su vida de fe.

Las actividades se desarrollarán en distintas sedes del país. El viernes 14, al poniente de la Ciudad de México, se realizará el retiro “Orar es amar”, centrado en la adoración eucarística y la Santa Misa; el mismo encuentro se repetirá el 17 de noviembre en Puebla.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

El 15 de noviembre se llevará a cabo una jornada especial en la Basílica de Santa María de Guadalupe, con la participación de reconocidos evangelizadores digitales como el P. Borre, el P. Heriberto García y el P. Pedro Lira Vial.

El domingo 16 de noviembre, también en la Ciudad de México, en la parroquia de Nuestra Señora de la Consolación, en Iztacalco, tendrán el retiro “Testimonios vivos de Iglesia” con el objetivo de “profundizar en la responsabilidad de vivir con coherencia nuestra fe en medio del mundo, conscientes de misión como hijos de Dios y de la Iglesia”.

Posteriormente, el 19 de noviembre se impartirá el curso “Buscando la eternidad” en la parroquia del Santísimo Redentor, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Las más leídas 1 2 3 4 5

Finalmente, del 21 al 23 de noviembre, el municipio de Amecameca (Estado de México) será sede del retiro juvenil “Cristo te necesita”, dirigido a jóvenes de entre 17 y 24 años.

El verdadero tesoro de la Iglesia Católica

En entrevista con ACI Prensa, el P. Miguel Silvestre Bengoa, sacerdote de la Obra de la Iglesia y uno de los organizadores, explicó que el propósito de estas jornadas es “llevar la belleza y la santidad de la Iglesia” y permitir que los participantes “descubran lo grande que es ser Iglesia”.

A través de temas como la oración, la Eucaristía, las virtudes, el silencio y la vocación cristiana, los misioneros buscan fortalecer la vida espiritual de los fieles y ayudarlos a vivir su pertenencia eclesial con mayor conciencia y alegría.

El P. Miguel advirtió que “muchas veces nos quedamos en la parte humana de la Iglesia: vemos nuestros pecados o los escándalos y no somos capaces de profundizar en los misterios de la fe”.

Por ello, añadió que es necesario recordar que “el verdadero tesoro de la Iglesia es Cristo que mora en ella, que es su cabeza, y por eso podemos decir, sin temor a equivocarnos, que la Iglesia es santa”.

Desde esta perspectiva, los cursos pretenden ayudar a los creyentes a comprender la unidad entre el misterio de la Iglesia, el de Cristo, la Virgen María y los sacramentos. En palabras del sacerdote, “profundizar en los misterios de la fe ayuda también a conocer más a la Iglesia y a amarla en su verdad”.

Saciar la “sed de Dios”

No es la primera ocasión que los sacerdotes de la Obra de la Iglesia realizan misión en México. En sus visitas anteriores, comentó el P. Miguel, pudieron constatar una profunda “sed de Dios” entre los fieles.

“Eso es algo muy bonito que vimos la última vez que fuimos: una sed de Dios en los jóvenes y en los adultos. Precisamente por eso nos sentimos impulsados a ayudar a vivir de una manera más profunda y sencilla el misterio de la fe”, concluyó.