El Dicasterio para la Doctrina de la Fe publicará un nuevo documento sobre el matrimonio en el contexto de los debates en curso acerca de la poligamia en África.

El documento, titulado “Nosotros dos: en alabanza de la monogamia. Nota doctrinal sobre el valor del matrimonio, la comunión exclusiva y la pertenencia mutua”, será publicado a finales de noviembre, informó este martes el secretario del dicasterio, el P. Armando Matteo.

El presbítero explicó que el trabajo está relacionado con una solicitud hecha durante el Sínodo sobre la Sinodalidad para que los obispos africanos prepararan una declaración sobre la poligamia. Los propios obispos africanos, señaló, pidieron orientación a la Santa Sede sobre este tema.

Los Sínodos sobre la Familia de 2014 y 2015 —aunque estuvieron principalmente centrados en las cuestiones del divorcio y el nuevo matrimonio— también contaron con importantes intervenciones de obispos africanos sobre los desafíos pastorales de los matrimonios polígamos.

Se realizará una conferencia de prensa en la Oficina de Prensa de la Santa Sede cuando el documento sea publicado a finales de este mes.

Traducido y adaptado por ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.

