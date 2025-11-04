Los obispos argentinos se encuentran reunidos en su 127ª Asamblea Plenaria, que comenzó este lunes y se desarrolla hasta el viernes 7 de noviembre en la casa de retiros El Cenáculo, de la localidad bonaerense de Pilar.

En ese marco, la Misa de apertura estuvo presidida por el Arzobispo de Mendoza y presidente de la Conferencia Episcopal, Mons. Marcelo Colombo, quien centró su homilía en las necesidades de los argentinos, con un llamado a las autoridades a gobernar por el bien del pueblo para que “nadie quede afuera”.

Mons. Colombo comenzó su mensaje expresando la alegría de compartir esta semana de trabajo en fraternidad al servicio de la Iglesia, en el marco del Jubileo de la Esperanza.

Jesús propone un nosotros más grande

Luego se refirió al Evangelio que relata una fiesta donde Jesús aconseja invitar “a los pobres, a los lisiados, a los cojos, a los ciegos”, una recomendación que, de acuerdo al prelado, “invierte las prácticas sociales fundadas en el reconocimiento mutuo, el amiguismo, el agradecimiento y la correspondencia”.

“Lo más común es invitar para ser invitado y reforzar así una pertenencia a un cierto grupo, inclusive para diferenciarse de otros”, indicó Mons. Colombo.

Al respecto, reflexionó: “Jesús le propone un nosotros más grande, con la gratuidad como criterio fundamental, así como lo hace Dios, que ofrece sus dones de manera gratuita”. Por eso, “los pobres y los marginados tienen lugar en la fiesta”, señaló.

“No estamos en el horizonte de la beneficencia, sino de la Revelación; el contacto con quien no tiene poder ni grandeza es un modo fundamental de encuentro con el Señor de la historia”, aclaró el arzobispo. “En los pobres Él sigue teniendo algo que decirnos”, sintetizó, en palabras de la exhortación apostólica Dilexi te .

No hay poder humano sobre el derecho a la vida

“Si la vida puede ser entendida como una fiesta a la que todos estamos llamados, nadie puede ser excluido”, señaló, destacando que “no hay poder humano sobre el derecho a la vida y a la participación de los dones de Dios”.

En ese contexto, llamó a los cristianos a la misión de luchar “por el derecho a la vida y su dignidad, en todas las etapas de la existencia humana”, recordando que desde el Episcopado han estado trabajando “en relación con las personas con discapacidad, los jubilados, los hermanos y hermanas víctimas de las adicciones y la trata, los niños y jóvenes afectados por la ludopatía virtual extendida masivamente por intereses espurios, permitida y alentada con la complicidad de tantos sectores políticos y sociales”.

Por eso, consideró importante que “nadie quede afuera” a causa de “la mezquindad, la avaricia o el desinterés por los más pobres y vulnerables”.

Una voz que despierte, que denuncie y que se exponga

“Es responsabilidad de todos los miembros del pueblo de Dios hacer oír, de diferentes maneras, una voz que despierte, que denuncie y que se exponga, aun a costo de parecer ‘estúpidos’. Las estructuras de injusticia deben ser reconocidas y destruidas con la fuerza del bien, a través de un cambio de mentalidad, pero también con la ayuda de las ciencias y la técnica, mediante el desarrollo de políticas eficaces en la transformación de la sociedad”, exhortó, citando nuevamente el documento del Papa León XIV.

En esa línea, y a pocos días de haberse celebrado las elecciones legislativas en Argentina con el triunfo de La Libertad Avanza, bloque que lidera el presidente Javier Milei, el prelado convocó a quienes ejercen un cargo elegido por el pueblo a no ignorar la voz y los aportes “de todos los miembros y sectores de esa comunidad”.

“La construcción permanente de consensos debería ser el norte de quienes quieran gobernar con amor, inteligencia y pasión por el bien de su pueblo”, consideró.

Asimismo, renovó el compromiso de ofrecer “una contribución distintiva a la búsqueda de respuestas a muchos de los retos a los que se enfrentan las sociedades contemporáneas y a la construcción del bien común”.

Finalmente, citando el mensaje de la Semana Social 2025, Mons. Colombo anheló que en los días de la asamblea “la sabiduría del diálogo, la misericordia que acoge y la alegría de la esperanza nos impulsen a involucrarnos y organizarnos como sociedad para tejer vínculos que hagan posible una Patria con verdadera Amistad Social y orientada al bien común”.