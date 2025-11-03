Mons. Javier Del Río Alba, Arzobispo de Arequipa, al sur del Perú, compartió con más de 8.500 jóvenes en el Santuario de la Virgen de Chapi las claves para ser santo, en el marco de la XIII Fiesta Juvenil de la Fe, realizada el fin de semana por la Solemnidad de Todos los Santos.

El encuentro, realizado el viernes 31 de octubre y el sábado 1 de noviembre, fue presidido por Mons. Del Río Alba, acompañado del Obispo Auxiliar de Arequipa, Mons. Raúl Chau Quispe, junto a sacerdotes, religiosas, seminaristas y catequistas.

Mons. Del Río con los jóvenes en el Santuario de la Virgen de Chapi. Crédito: Arzobispado de Arequipa.



La animación musical estuvo a cargo del grupo católico colombiano Estación Cero y el Ministerio de Música de la arquidiócesis.

La celebración comenzó hacia las 10:30 p.m., con el ingreso en procesión de la imagen de la Virgen de Chapi, recibida entre los aplausos de los jóvenes, según refiere una nota del Arzobispado de Arequipa enviada a ACI Prensa.

A continuación se procedió a la exposición del Santísimo Sacramento, el rezo de las Vísperas y la predicación de Mons. Del Río sobre el pasaje evangélico de las bodas de Caná, en el que reflexionó sobre la importancia del matrimonio católico y donde recordó que no hace falta estimulantes ni cosas parecidas para estar de verdad alegres.

Tras unas horas de descanso, los jóvenes pudieron confesarse con decenas de sacerdotes, para luego participar de la Misa y obtener la indulgencia plenaria.

El Arzobispo de Arequipa con los jóvenes en el Santuario de la Virgen de Chapi. Crédito: Arzobispado de Arequipa.



Todos podemos ser santos

Mons. Del Río presidió la Misa el sábado y resaltó que no es “imposible” ser santos y llegar al cielo como Carlo Acutis, Pier Giorgio Frassati —canonizados hace muy poco—, San Ignacio de Loyola, Santa Teresa de Calcuta o Santa Catalina de Siena, quienes “tuvieron la misma naturaleza humana que nosotros no eran Superman ni Superniña: eran hombres y mujeres como nosotros, eran jóvenes como ustedes con la misma naturaleza humana herida”.

El prelado destacó que, como hijos de Dios, todos tenemos en el “ADN” la posibilidad de llegar al cielo, de ser santos y plenamente felices, pese a los problemas y las circunstancias particulares de cada uno.

El arzobispo animó a confiar siempre en Dios, a poner la esperanza en Él, especialmente “cuando te sientas agobiado, cuando te encuentres otra vez con tus pecados, cuando creas que no puedes salir adelante, que siempre vas a ser esclavo o esclava de lo mismo: un vanidoso, un lujurioso, un egoísta, un celoso, un inseguro, una insegura, una tímida… cuando pienses que siempre vas a estar ahí dando vueltas sobre ti mismo”.

Los jóvenes en el Santuario de la Virgen de Chapi. Crédito: Arzobispado de Arequipa.



Mons. Del Río dijo a los jóvenes presentes que también recuerden que Dios están con ellos cuando “se burlen de ustedes y cuando llegues tú a la universidad y te dicen ‘ahí está el padrecito’ o que no te inviten a las fiestas y te digan ‘ahí está la cucufata’, ‘mira que cucufata lleva su rosario’”.

El prelado los exhortó a recordar en esos momentos que son bienaventurados, porque cuando “el mundo los persiga, cuando el mundo los insulte, cuando el mundo diga toda clase de cosas contra ustedes”, allí está Jesucristo.

Mons. Del Río alentó también a confesarse con frecuencia, para poder hacer frente al mundo, donde el demonio puede aparecer en distintos lugares como “Internet, las tecnologías. las redes sociales o la inteligencia artificial”.

Los jóvenes en la Misa final en el Santuario de la Virgen de Chapi. Crédito: Arzobispado de Arequipa.



El arzobispo advirtió asimismo que el demonio “te quiere hacer creer que para ser feliz te tienes que dar gusto en todo, tienes que ser el primero aunque eso signifique pisotear a los demás” o cosas similares; y precisó que “Dios, en cambio, nos enseña una cosa estupenda, Dios nos dice la verdad y la verdad es una: Jesucristo que ahí clavado en esa cruz ha derramado su sangre por ti”, para liberarte “de la muerte y el pecado”.

Finalmente el prelado alentó a pedirle “al Señor que realice esta obra en nosotros, que nos conceda su Espíritu Santo para que podamos perseverar en la Iglesia y así poder ser testigos de su poder, de su amor, de su misericordia ante tantos otros jóvenes y adultos que nos necesitan”.