La destrucción de una imagen de la Virgen de Luján y el incendio de una capilla sorprendieron a dos comunidades de Argentina, hechos de vandalismo que están en investigación.

El sacerdote del santuario de San Cayetano, en la Ciudad de Buenos Aires, P. Lucas Arguimbau, dio a conocer este domingo que la ermita ubicada en la intersección de la Avenida Juan B. Justo y Cuzco, fue blanco este fin de semana de un hecho de vandalismo, en el que la imagen de la Virgen de Luján que se encontraba allí fue destrozada.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

La noticia causó sorpresa en la comunidad, ya que la ermita se encuentra en una zona muy transitada y vigilada por cámaras de seguridad, cercana a una comisaría. Fue una vecina del santuario quien encontró restos de la imagen destruida y los llevó al santuario.

Finalizada la Misa de las 11:00 horas del domingo, en la Conmemoración de los Fieles Difuntos, el párroco detalló: “Una vecina nos trajo las manitos de la imagen de la Virgen de Luján que alguien atacó en la ermita de Juan B. Justo y Cuzco”, recoge el portal La Nación .

La imagen de la patrona de Argentina se encontraba en una ermita protegida por rejas y un vidrio, y funcionaba como punto de encuentro para la comunidad en fechas especiales.

Finalizada la Misa, el sacerdote, acompañado por el vicario parroquial, un seminarista y algunos laicos de la parroquia fueron hasta el lugar de los hechos donde, además del vidrio roto y la imagen de la Virgen destruida, encontraron caída la imagen de San Cayetano. El crucifijo permanecía intacto.

Las más leídas 1 2 3 4 5

Aunque en anteriores ataques no se había realizado la denuncia, en esta oportunidad, el sacerdote decidió dejarla asentada en la Comisaría 10B, hasta donde acercó los restos de la imagen.

El sacerdote encabezó un sencillo acto de reparación en el lugar: “Vamos a pedirle a Dios que vuelva a bendecir este lugar y pedimos especialmente por quienes se acercan al santuario, por quienes rompieron la imagen de la Virgen, pedimos que nos bendiga, proteja a nuestro barrio, nos conceda paz en el corazón como hizo San Cayetano siempre, en las buenas y en las malas, sembrar el bien”, expresó. Luego bendijo el lugar con agua y los presentes rezaron el Ave María.

Tras lo ocurrido, desde el Santuario de San Cayetano estudian mecanismos para reforzar la seguridad y protección de la ermita, mientras continúa la investigación para identificar a los atacantes con las imágenes tomadas por las cámaras de seguridad.

Incendio de una capilla

El ataque a la ermita no fue el único que se registró en Argentina este fin de semana, fecha en que se celebró Halloween, una festividad significativa para el satanismo. En la ciudad de Pehuén-Co, al sur de la provincia de Buenos Aires, la capilla Sagrada Familia fue totalmente arrasada por un incendio del que se estudian las causas.

En diálogo con El Rosalenio , el P. Adán Caraballo, a cargo de la comunidad de Sagrado Corazón y la Capilla Sagrada Familia de Pehuén-Co, explicó que se sigue evaluando qué pasó, sobre todo porque tras el incendio se encontraron grafitis con la leyenda “666” entre otras.

“Podría haberse incendiado la iglesia en cualquier otro momento del año y justo este día viene a suceder todo esto, justo este día también se encuentran las pintadas. Por supuesto que lo entendemos desde la fe, como una situación demasiado delicada y que se ha masificado tanto en el mundo y banalizado algo que no debería banalizarse nunca como la noche de brujas, como Halloween y todo esto”, advirtió

“Lo entendemos como algo grave, pero esperemos que sea una travesura de alguien que vio la iglesia incendiada y dijo ‘vamos a poner esto’”, expresó en alusión a las pintadas.

“La gente que ha colaborado tanto durante estos años en la capilla, con mucho dolor la está viendo ahora destruida”, lamentó, indicando que el incendio se produjo desde adentro, aunque el peritaje aún está en proceso.

Aunque el dolor de la comunidad es muy grande, el sacerdote destacó el acompañamiento y la “increíble generosidad” de quienes se acercan con la intención de ayudar a restaurar el lugar.

Por otra parte, informó que el sagrario “estaba intacto, Jesús estaba intacto, la Eucaristía estaba intacta”, lo que considera “un signo milagroso”.