Los sacerdotes del Oratorio de San Felipe Neri en Argentina, expertos y promotores de la devoción de la Divina Misericordia, anuncian, para el viernes 31 de octubre, una vigilia virtual de adoración y reparación por “los ultrajes contra la Sagrada Eucaristía” en Halloween.

La vigilia se realizará a las 22:00 (hora de Argentina), hasta las 00:00, e incluirá las primeras vísperas de la Solemnidad de Todos los Santos, que la Iglesia celebra al día siguiente, el 1 de noviembre.

Durante la vigilia se expondrá el Santísimo Sacramento, se rezará el Rosario, la Coronilla de la Divina Misericordia “y se harán distintas oraciones y reflexiones como reparación y desagravio por los ultrajes que en distintas partes del mundo se realizan cada 31 de octubre por Halloween. También habrá una catequesis”, señala una nota enviada por los organizadores a ACI Prensa.

El P. Mauro Carlorosi dijo al respecto que “debemos reparar y desagraviar por Halloween, hoy por hoy ya no basta simplemente con no celebrarlo o celebrar la Solemnidad de Todos los Santos”.

“Porque son muchas las ofensas que se hacen a Dios esta noche, corresponde compensar con un poco de amor a Dios a esta ‘fiesta del mal’”, precisó.

“Nosotros queremos unirnos en oración de súplica, reparación y desagravio, no sólo por las prácticas banales y consumistas que se extendieron globalmente en homenaje a lo ‘feo y malo’, sino también a los ultrajes contra la Sagrada Eucaristía, los ritos satánicos y sacrificios humanos que, según la experiencia y los variados testimonios de conversos, cada 31 de octubre se realizan”, explicó el sacerdote.

El P. Carlorosi, junto a sus hermanos de comunidad, hace parte del proyecto “Habla al mundo”, que difunde la devoción a la Divina Misericordia, para lo cual rezan diariamente “La Hora de la Misericordia en Vivo” a las 15:00 (hora de Argentina).

El nombre “Habla al Mundo” está tomado del pedido de Jesús a la “Apóstol de la Divina Misericordia”, Santa Faustina Kowalska: “Habla al Mundo de Mi misericordia”.

Para participar de la vigilia, basta con sumarse a un grupo de Whatsapp de “Habla al Mundo” aquí: https://chat.whatsapp.com/F7AL4pe0Dg10hihF01fnOw

También puede conectarse al canal de Youtube www.youtube.com/c/HablaalMundo

Más información sobre “Habla al Mundo” en www.linktr.ee/hablaalmundo