En una multitudinaria jornada llevada a cabo en la ciudad de Santiago (Chile) se presentó “Redes”, el nuevo proyecto de formación en evangelización digital impulsado por la Pastoral del Instituto de Formación Duoc de la Universidad Católica de Chile (UC), el Arzobispado de Santiago, Radio María y Pastoral UC.

Comunicadores católicos de distintas partes de Chile se hicieron presentes en el evento donde pudieron participar de espacios de reflexión, talleres y momentos de oración enfocados en la misión de anunciar el Evangelio en el mundo digital.

Entre los expositores estuvo Juan Pablo Pagliero, influencer católico argentino y creador de la cuenta @elrincondelcatolico , quien valoró el espacio que la Iglesia le está dando a la misión en el mundo digital: “El Papa Francisco en su momento, ahora el Papa León, nos dirige palabras exclusivas y eso también es increíble, ver en este camino una llamada”.

Al mismo tiempo, el joven consideró muy importante “formarse, capacitarse, interiorizarse, porque Dios pone la herramienta, los medios, pero también requiere nuestro sí. Y un sí también es en esa formación, en esa capacitación y sobre todo en esa comunidad que se va formando al caminar juntos como Iglesia”.

Llegar donde la Iglesia tantas veces no puede

El Secretario del Dicasterio para la Comunicación de la Santa Sede, Mons. Lucio Ruiz, se hizo presente en el encuentro con un mensaje en el que agradeció a los comunicadores por su servicio y compromiso con la Iglesia.

“El ambiente digital es un campo inmenso, lleno de personas con dudas, preguntas profundas y heridas abiertas. Ustedes que anuncian a Cristo desde un celular o una publicación están llegando donde la Iglesia tantas veces no puede llegar. No tengan miedo de sembrar con creatividad y ternura. La mejor red es la comunión y la mejor señal es la esperanza”, afirmó.

Esta jornada presencial fue tan solo el inicio del ciclo “Redes”, un programa de formación online que tiene una duración de seis meses.

En el transcurso del programa, los participantes contarán con acompañamiento para desarrollar un proyecto concreto de comunicación digital al servicio de sus comunidades.

Dafne Vergara, Especialista en Gestión de Proyectos Pastorales, Cultura Cristiana, Comunicaciones y Titulados de Duoc UC, consideró que “Redes” viene a responder a las necesidades de los comunicadores católicos.

“Somos parte de una Iglesia presente en este continente digital. Buscamos unir la evangelización en redes con la que se vive rostro a rostro, generando comunidad, acompañamiento y nuevas formas de anunciar el Evangelio”, precisó.

Quienes deseen sumarse a “Redes”, pueden inscribirse en este enlace y aprovechar los últimos cupos disponibles.