Tras una juventud alejada de la Iglesia, Celia Alonso ha lanzado las pulseras digitales Glory Bible Bracelets, que ofrecen un versículo bíblico en el celular para cada ocasión y que ya han estado presentes en las muñecas de jóvenes durante el Jubileo 2025.

Esta española de 24 años, ingeniera electrónica, nació en una familia católica de Asturias. Se formó en un colegio confesional, recibió la Primera Comunión y la Confirmación, y acudía a los campamentos parroquiales en los que llegó a colaborar como monitora.

“Siempre me ha rodeado la fe en mi vida”, explica a ACI Prensa, aunque reconoce que durante sus años universitarios se alejó un poco de ella. Un año antes de concluir la carrera y el máster, experimentó ciertas dudas.

“Estaba en un momento de mi vida que no sabía muy bien qué hacer, un momento complicado, en el que nos encontramos todos cuando terminas y dices: ¿Ahora qué hago? Toca madurar, ya sales a la vida de verdad”, explica.

En medio de esa incertidumbre, se acercó “muchísimo otra vez a la fe”. Para este cambio fue providencial el libro El poder del pensamiento tenaz, que, “no es exactamente religioso, pero tiene muchísimo apoyo del pensamiento respecto de la fe”, detalla. Su autor es el pastor metodista norteamericano Norman Vincent Peale (1898-1993).

Así fue cómo se decidió llevar a España una iniciativa que ya estaba presente en los Estados Unidos, aunque con ciertas reticencias al entender que la sociedad norteamericana tiende a ser más tolerante desde el punto de vista religioso que la española.

Glory Bible Bracelets ofrece un versículo al acercar el teléfono a la pulsera. Crédito: Cedida C. Alonso.

No se equivocaba del todo, pues cuando inició su promoción a través de las redes sociales , “de primeras todos los comentarios eran malos”, sobre todo los que se hacían de manera pública. En cambio, a través de comunicaciones directas le llegaban más muestras de apoyo.

Las pulseras Glory llevan incorporada la tecnología NFC, que sirve por ejemplo para pagar con el celular una vez registrada una tarjeta de crédito, aunque en esta ocasión se utiliza para que surja una cita bíblica en la pantalla del dispositivo.

Para elegir los versículos, Celia consultó con un sacerdote y religiosas, que le asesoraron, tomando como referencias la Biblia de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y la Biblia de Jerusalén. Además, se impuso otro requisito: Que tuvieran sentido por sí mismas a la hora de leerlas.

Las pulseras fueron pensadas originalmente como una vía de acercar el mensaje cristiano a la gente joven que, a su entender, tiene mayor tendencia a rechazarlo, “porque piensa que tiene que ser todo como súper estricto”.

No en vano, invitada por el Regnum Christi, acudió a Roma en los días previos a la celebración del Jubileo de los jóvenes, donde pudo dar a conocer estos objetos de devoción que interesan también a otras personas: “La idea era para los jóvenes, pero es verdad que ha tenido muy buen recibimiento entre gente de todas las edades”, explica Celia.

Tras difundir un modelo básico, ya trabaja en realizar ediciones especiales para los diferentes tiempos litúrgicos como la Semana Santa o para acompañar experiencias espirituales como el Camino de Santiago.

También ha realizado una adaptación en modo llavero “porque había mucha gente a la que le gusta la idea pero que no lleva pulseras, porque no le gusta o se siente incómoda con ellas”.

Modelo llavero de Glory Bible Bracelets. Crédito: Cedida C. Alonso.