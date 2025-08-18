El Obispo de Orihuela-Alicante (España), Mons. José Ignacio Munilla, advirtió a los jóvenes sobre el riesgo de dejar que se “pudra” el noviazgo y sobre la necesidad de “coronar” o “rematar” el camino de discernimiento que lleva a los novios al matrimonio.

El prelado se encontró con los jóvenes del Camino Neocatecumenal en la parroquia San Lucas en Roma, donde respondió a diversas preguntas, luego de ofrecer la charla titulada “Ganar el Jubileo y discernir la vocación”.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram



No dejar que se “pudra” un noviazgo

Una de las preguntas se refirió al noviazgo: “¿Cuándo sabes que el Señor y la Iglesia te están llamando ya de cara a matrimonio?”.

“Yo creo que si malo es perpetuar los noviazgos también es malo que un matrimonio se lleve sin discernimiento alguno, pero también es malo que se pudra un noviazgo”, respondió el prelado español.

Las más leídas 1 2 3 4 5

Mons. Munilla precisó entonces que “el noviazgo es un camino de discernimiento. Y un discernimiento tiene que comenzar, tiene que llevar sus etapas y coronarse. Y, por lo tanto, lo que no puede ser es que un discernimiento se esté pudriendo”.

“Observo que esto a veces ocurre, como que se va retrasando y retrasando en nuestra sociedad la maduración de las personas, también se están, muchas veces, retrasando esa toma de decisiones últimas en nuestra vida como es la vocación matrimonial, como la vocación a la vida sacerdotal… Existe una tendencia a ir posponiendo nuestra respuesta a la llamada de Dios”, lamentó el obispo.

En ese sentido, Mons. Munilla puso como ejemplo a la gente que “se casa y no tiene hijos, y lo deja para más tarde, y lo deja para más tarde. Podríamos poner muchos ejemplos, pero tenemos que estar alertas frente a esa tendencia, esa tendencia a no terminar de madurar”.

El discernimiento se tiene que coronar

El Obispo de Orihuela-Alicante indicó que “si uno abre un discernimiento, se tiene que coronar, tiene que terminarse. Lo que no puede es que se quede por el camino, ¿entiendes? Que se quede por el camino. Creo que este es el criterio principal que te tengo que dar”.

Sin entrar en casos particulares y hablando en líneas generales, el prelado advirtió que “el riesgo mayor que tenemos es el de no rematar. ‘Es que estoy en búsqueda’. Perdón, la búsqueda es para encontrar, no para seguir buscando”.

“Hay gente que dice que está en búsqueda, pero una búsqueda que no concluye. Y juegan a buscar, y jugar a buscar es hasta divertido porque es una especie de turismo.”, continuó el obispo.

Finalmente Mons. Munilla precisó que “la búsqueda tiene un inicio y una conclusión. Y cuando uno se instala en la búsqueda sin vocación de encuentro: malo. Y eso hay que desenmascararlo”.