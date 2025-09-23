La Universidad Pontificia de Santo Tomás de Aquino en Roma, conocida como Angelicum, anunció el lanzamiento de Angelicum Media, una nueva plataforma digital para compartir la riqueza de la tradición intelectual y espiritual católica con una audiencia global.

Fiel al carisma dominico de predicar el Evangelio en todas partes, Angelicum Media ofrece cursos gratuitos de teología católica, filosofía y ciencias sociales, impartidos por profesores de esta casa de estudios. Su misión es producir contenidos digitales accesibles y de alta calidad para difundir la Doctrina Social de la Iglesia y mostrar su vigencia en el mundo contemporáneo.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

El primer proyecto de la plataforma es Fraternitas: Introducción al Pensamiento Social Católico, una serie de 20 episodios disponible de manera gratuita en YouTube y en el sitio oficial del Angelicum. La serie presenta los fundamentos de la Doctrina Social de la Iglesia y explora cómo sus principios iluminan los grandes desafíos de hoy: la política, la economía, la ecología y los conflictos globales.

“El título Fraternitas refleja un mensaje central: la familia como núcleo de una sociedad justa y humana”, explicó el P. Philip Neri Reese, OP, director del Instituto Tomista Angelicum. “La familia tiene una importancia absolutamente ineludible en la manera en que la Iglesia aborda cuestiones de importancia social en nuestro mundo. Nos consideramos fundamentalmente hermanos y no sólo individuos o ciudadanos de una especie de estado abstracto, sino parte de una familia: la unidad fundamental sobre la que se construye todo lo demás”.

El sacerdote subrayó además la importancia de la propuesta digital:

“Lo que esperamos es ofrecer una serie de videos que de forma sistemática y exhaustiva presentan la totalidad de la doctrina social católica. Si el pontificado del Santo Padre le da importancia, no creo que sea exagerado afirmar que esta serie puede brindar a la gente una base para reflexionar sobre lo que el Santo Padre realmente quiere hacer con su papado”.

Las más leídas 1 2 3 4 5

Tras esta primera producción, se prepara una segunda serie titulada Fraternidad Universal: Una idea que podría cambiar el mundo, que profundizará en cómo los principios sociales católicos pueden dar respuesta a los grandes problemas de nuestro tiempo. También están previstos otros proyectos como comentarios en video a la Summa Theologiae de Santo Tomás de Aquino y programas sobre arte, belleza, espiritualidad y diálogo interreligioso.

Para Evelyn Blacklock, coordinadora de Angelicum Media, la fuerza de la propuesta está en la continuidad histórica de la enseñanza social de la Iglesia: “Desde el principio los cristianos intentan reflexionar sobre el significado de vivir como cristianos en la vida social, por ejemplo en el Imperio Romano. Estos principios se remontan a tiempos muy remotos, pero sus aplicaciones cambian con el tiempo”.

“Hablamos de al menos 2.000 años de reflexión sobre el tema, y siempre surgen nuevos problemas. La continuidad reside en los principios que no cambian, pero debemos reflexionar en cada época, con cada nuevo desafío, sobre cómo aplicar estos principios a una dificultad que aún no hemos encontrado”, agrega.

Fundado por la Orden de Predicadores, el Angelicum es una de las universidades más antiguas de la Iglesia, con más de mil estudiantes de casi 100 países. Entre sus distinguidos exalumnos figuran San Juan Pablo II y el actual Pontífice, el Papa León XIV.

