Los votantes de Texas (Estados Unidos) decidirán la próxima semana si aprueban la Proposición 15, la Enmienda de Derechos Parentales que busca consagrar los derechos de los padres en la constitución estatal.

De aprobarse, la medida agregaría a la Constitución de Texas un texto que afirma el derecho de los padres a "ejercer el cuidado, la custodia y el control de sus hijos, incluyendo el derecho a tomar decisiones sobre su crianza" y la responsabilidad de "criar y proteger a sus hijos".

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

Texas ya se encuentra entre los 26 estados que cuentan con una declaración de derechos de los padres, ya consagrada como ley estatal. Dicha ley vigente otorga a los padres el derecho a "información completa" sobre sus hijos en la escuela, así como acceso a sus expedientes académicos, copias de las evaluaciones estatales y materiales didácticos, entre otras disposiciones.

La Conferencia Católica de Obispos de Texas declaró a CNA —agencia en inglés de EWTN News— que apoya la "enmienda propuesta para reconocer el derecho natural de los padres a dirigir la crianza de sus hijos".

Otras organizaciones que apoyan la enmienda son la Comisión de Vida Cristiana de la Convención General Bautista de Texas, el Proyecto Libertad Familiar, Texanos por la Libertad de Vacunación, el Foro Águila de Texas, la Coalición de Educación en el Hogar de Texas, la Fundación de Políticas Públicas de Texas y el Comité de Acción Política Derecho a la Vida de Texas.

Marcella Burke, abogada de Houston, declaró a CNA que “es bueno vivir en un estado donde se está considerando una enmienda como esta. Los padres importan, sus hijos importan y las familias deben estar protegidas contra la injerencia del gobierno. Eso es precisamente lo que busca esta enmienda: impedir que los gobiernos interfieran con el crecimiento familiar beneficioso y el desarrollo infantil”.

Las más leídas 1 2 3 4 5

“Si bien estos derechos a criar y proteger a los niños están actualmente garantizados gracias a la jurisprudencia vigente de la Corte Suprema, no existe ninguna enmienda constitucional federal que proteja estos derechos”, continuó Burke.

La oposición a la propuesta proviene tanto de grupos de defensa demócratas como conservadores.

Según el Proyecto True Texas, un grupo conservador de antiguos simpatizantes del Tea Party, la redacción de la enmienda es demasiado vaga. Además, argumenta que “la Proposición 15 simplemente declararía que los padres tienen el derecho inherente de tomar decisiones por sus hijos. ¡No deberíamos tener que incluir esto en la constitución estatal! Dios ya ha decretado que los padres son responsables de sus hijos, y el gobierno no tiene cabida en las decisiones familiares, excepto en casos de abuso y negligencia infantil”.

El grupo afirma que incluir el texto propuesto en la constitución estatal “equivale a reconocer que el Estado ha conferido este derecho. Y sabemos que lo que el Estado puede dar, el estado puede quitar”.

Sin embargo, Burke señaló que “una enmienda como esta hará que los gobiernos lo piensen dos veces y consideren cuidadosamente cualquier acción que afecte la crianza de los hijos. Hay que tener en cuenta que ningún derecho es absoluto, por lo que, en este contexto, los padres no tienen derecho a abusar de sus hijos, y ese es el tipo de excepción que contempla la enmienda”.

Katy Faust, fundadora del grupo de defensa de los derechos de la infancia Them Before Us, declaró a CNA que los derechos de los padres son “la otra cara de la moneda de los verdaderos derechos del niño”.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.



