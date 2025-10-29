La Secretaria del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, la Hna. Alessandra Smerilli, visitó esta semana las zonas afectadas por las inundaciones en la diócesis de Tulancingo, en el centro de México, llevando el mensaje de cercanía, oración y esperanza del Papa León XIV a las comunidades que han sufrido graves pérdidas materiales y humanas.

Durante su recorrido, la religiosa italiana se reunió con las familias que lo perdieron todo a causa de las lluvias, así como con sacerdotes, religiosas y voluntarios que trabajan en la asistencia humanitaria y en la reconstrucción de viviendas.

En las imágenes compartidas por el dicasterio vaticano en redes sociales, se ve a la religiosa atravesando un campo lleno de barro, rodeada de edificios destruidos, mientras conversa y ora junto a los habitantes que lo han perdido todo.

El viaje de la religiosa italiana, economista y religiosa de las Hijas de María Auxiliadora, se enmarca en el Catholic Sisters Initiative Mexico Convening, un encuentro que busca fortalecer la colaboración entre congregaciones religiosas y proyectos de desarrollo social en el país.

Las fuertes lluvias de las últimas semanas han dejado miles de desplazados y cuantiosos daños en viviendas, caminos e infraestructuras. En este contexto, la presencia de la Hna. Smerilli fue recibida con gratitud por la comunidad local, que destacó el compromiso de la Iglesia en acompañar a los más vulnerables.

El pasado domingo, al finalizar la oración del Ángelus, asomado desde la ventana de su estudio en el Palacio Apostólico Vaticano, el Papa León XIV expresó su afecto y solidaridad con México, azotado hace unas dos semanas por estas violentas lluvias que han provocado decenas de muertos y un enorme desastre humanitario.



