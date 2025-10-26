Tras el rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro, el Papa León XIV expresó su cercanía a las poblaciones del oriente de México afectadas por las graves inundaciones de los últimos días.

El Pontífice expresó su cercanía “a las poblaciones del oriente de México golpeadas en estos días por la inundación”, manifestando su solidaridad con los damnificados.

“Rezo por las familias y por todos los que sufren a causa de esta calamidad, y confío al Señor, por intercesión de la Virgen Santa, las almas de los difuntos”, añadió.

A principios de octubre de 2025, México fue azotado por aluviones, deslaves e inundaciones catastróficas, principalmente en la zona central y el Golfo del país. Las autoridades informaron de al menos 66 muertos, 65 desaparecidos y más de 300 comunidades incomunicadas. Además, se estima que más de 100.000 viviendas resultaron dañadas o destruidas.

El Papa también volvió a invitar a los fieles a perseverar en la oración por la paz, especialmente a través del rezo comunitario del Rosario. “Contemplando los misterios de Cristo junto con la Virgen María, hacemos nuestras la tristeza y la esperanza de los niños, las madres, los padres y los ancianos víctimas de la guerra”, afirmó.

El Pontífice subrayó que de esta intercesión brotan “muchos gestos de caridad evangélica, de cercanía concreta y de solidaridad”. Y agregó con gratitud: “A todos los que cada día, con perseverancia confiada, continúan este compromiso, repito: bienaventurados los que trabajan por la paz”.

Antes de concluir, el Pontífice dirigió su habitual saludo a los fieles presentes en la Plaza de San Pedro, tanto romanos como peregrinos llegados desde diversos países.