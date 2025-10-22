Ante la tragedia causada por las recientes inundaciones en México, la Iglesia Católica exhortó a las autoridades a actuar con “eficiencia y diligencia” en la distribución de la ayuda destinada a los damnificados, y a asegurarse de que esta “llegue a su destino sin intermediarios que la desvíen o condicionen”, de forma “directa y transparente”.

Entre el 6 y el 11 de octubre, fuertes lluvias provocaron inundaciones, desbordamientos de ríos y graves pérdidas humanas y materiales en los estados mexicanos de Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, con un saldo oficial de al menos 78 muertos y 23 desaparecidos.

Las zonas más afectadas se registraron en el norte de Veracruz —en las localidades de Poza Rica, Tihuatlán, Álamo Temapache y Papantla—, donde el desbordamiento del río Cazones dejó miles de viviendas destruidas.

Afectaciones en Poza Rica, Veracruz. Crédito: José Trinidad Zapata Ortiz

A través de un comunicado difundido este 22 de octubre, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), aseguró que “desde el primer día” de la emergencia, la Iglesia Católica se organizó mediante la Comisión Episcopal para la Pastoral Social y la red nacional de Cáritas, para la “recepción, canalización y distribución de ayuda humanitaria a través de las Cáritas diocesanas de cada lugar afectado, para llegar de manera directa y transparente a quienes más lo necesitan.”.

En su mensaje, los prelados reiteraron su solicitud a las autoridades para que “implementen con eficiencia y diligencia los programas de atención que estas situaciones de emergencia requieren”.

“Es fundamental que las zonas afectadas continúen recibiendo ayuda, que se restablezcan los servicios básicos, que se reconstruya la infraestructura dañada y que se establezcan planes integrales que devuelvan la confianza, la seguridad y la dignidad, a las familias afectadas”, indicó la CEM.

Ayuda de la Iglesia Católica a los afectados por las lluvias en Veracruz. Crédito: Cáritas Mexicana

En medio de la emergencia, algunas voces han denunciado posibles obstáculos en la entrega de ayuda a los damnificados. El empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego criticó en su cuenta de X que la distribución de víveres y donativos podría estar siendo utilizada con fines políticos por el partido MORENA, al que pertenecen la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Ante estos señalamientos, Sheinbaum dijo en conferencia de prensa el 13 de octubre que la entrega de apoyos y donaciones se coordina a través de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar), dependencias que cuentan con la infraestructura necesaria para recibir, organizar y distribuir los insumos de manera ordenada y transparente.

Ante ello, los obispos apelaron a la “conciencia de todos los actores involucrados en la atención de esta emergencia para que la ayuda llegue a su destino sin intermediarios que la desvíen o condicionen”.

Ayuda entregada por la Iglesia Católica en Ciudad Valles, San Luis. Crédito: Cáritas Mexicana

“El dolor de las familias no debe ser instrumentalizado con fines políticos o partidistas. La dignidad de las personas damnificadas exige que toda ayuda se entregue con respeto, transparencia y sin ningún tipo de manipulación o exclusión”, aseguraron.

De igual forma, invitaron a las comunidades católicas del país a “mantener en sus oraciones a los hermanos de los estados afectados”, al tiempo que pidieron “colaborar, según sus posibilidades”,con donativos en especie, recursos económicos o trabajo voluntario.

Finalmente, encomendaron a los damnificados y a los fallecidos, a la intercesión maternal de Nuestra Señora de Guadalupe, Madre de México, y pidieron al Señor que derrame sobre las comunidades afectadas “su consuelo, su fortaleza y su paz”.