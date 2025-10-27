El Arzobispo de Mendoza y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Mons. Marcelo Colombo, fue recibido este lunes por el Papa León XIV, con quien mantuvo un encuentro privado.

Luego de la reunión, el prelado expresó su alegría por haber compartido “un momento de diálogo con el Papa León”.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

La audiencia fue una oportunidad para "conocerlo y de también establecer con él una conversación acerca de la vida y la misión de la Iglesia en la Argentina", aseguró en un videomensaje dirigido a los fieles, afirmando que fue un momento de “mucha fraternidad”.

Asimismo, el encuentro fue ocasión para recordar la visita del Papa Francisco al Perú, cuando el entonces Mons. Prevost era obispo de Chiclayo, viaje que Mons. Colombo acompañó, representando a la Iglesia en Argentina.

También pudieron reflexionar juntos sobre "la vida y la misión de la Iglesia en general", con especial atención a los recientes jubileos de los equipos sinodales y de los movimientos sociales.

Las más leídas 1 2 3 4 5

"Me voy con el corazón lleno de esperanza de este camino que la Iglesia ha iniciado de la mano del Papa León", concluyó el presidente del Episcopado argentino, enviando su bendición.