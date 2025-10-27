El Papa León XIV pidió a la Iglesia de Chile que defienda la vida “sin bajar la guardia” ante el avance de proyectos legislativos sobre el aborto y la eutanasia, afirmó Mons. Cristián Castro Toovey, secretario general del Comité Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile (CECh).

“Nos ha pedido mucho que defendamos la vida, sobre todo por los proyectos que se plantean en nuestro país sobre la eutanasia y el aborto”, afirmó , Mons. Cristián Castro Toovey, luego de la audiencia que el Pontífice tuvo con la Presidencia de la CECh.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

Defender la vida “sin claudicar y sin bajar la guardia”

En declaraciones a ACI Prensa aseguró que gran parte de la conversación se centró en un llamado del Papa a “defender la vida con mucha fuerza”. “Nos pidió seguir adelante con este propósito que ha llevado adelante la Iglesia en muchas declaraciones, en muchas formas y expresiones. Seguir haciéndolo sin claudicar y sin bajar la guardia”, aseveró Mons. Castro, también Obispo de Santa María de Los Ángeles.

Sobre la eutanasia, Mons. Castro Toovey subrayó que la Iglesia está tratando de cambiar la perspectiva que asimila esta práctica con la compasión: “El tema de la eutanasia se presenta de forma confusa porque se tiende a confundir con el tema de la compasión”.

Aseguró que muchos ven erróneamente que la eutanasia es “tener compasión con un enfermo terminal que ya está muy cansado”. Sin embargo, llamó a orientar desde la perspectiva cristiana que “la vida es sagrada desde el inicio, desde el primer instante de su ser hasta el final”.

Las más leídas 1 2 3 4 5

Promoción de los cuidados paliativos

De este modo, llamó a hacer todos los esfuerzos, especialmente en el orden de “cuidados paliativos” y de cuidar con “dignidad a las personas”. “Esa es la promoción que tenemos que hacer nosotros como Iglesia, con una antropología cristiana hermosa, propositiva, sana, dignificante del ser humano”, dijo el obispo chileno.

Al encuentro con el Santo Padre también asistieron el Arzobispo de La Serena y presidente de la CECh, Mons. René Rebolledo Salinas; el Arzobispo de Antofagasta, Mons. Ignacio Ducasse Medina, vicepresidente; el Arzobispo de Santiago, Cardenal Fernando Chomali Garib; y el Obispo de San Bernardo, Mons. Juan Ignacio González Errázuriz.

Mons. Toovey destacó que el encuentro permitió profundizar en los ejes pastorales que León XIV considera prioritarios para la Iglesia chilena. Especificó que, además de la defensa de la vida desde su concepción hasta la muerte natural, “el norte más fuerte” que les transmitió el Pontífice fue la evangelización.

“Acoger al migrante es una acción propia del Evangelio”

El secretario general de la CECh reveló que también abordaron con el Santo Padre el tema de la migración, en un contexto de creciente debate político en Chile a puertas de las elecciones generales. Señaló que les alentó a seguir “trabajando en la inclusión y el acompañamiento de los migrantes” y a darles “oportunidades de vida digna y fomentar su integración en nuestras comunidades”.

“El Papa lo ha dicho con mucha fuerza: acoger al migrante es una acción propia del Evangelio”, destacó al ser preguntado por ciertos discursos de la campaña electoral en contra de la regularización de inmigrantes.

Asimismo, Mons. Castro señaló que Chile “ha sido forjado por inmigrantes”. “Somos los primeros agradecidos por la riqueza cultural que han traído tantos hermanos de otras latitudes. Recibir al migrante hoy es un principio de caridad evangélica”, insistió.

En todo caso, Mons. Castro Toovey subrayó que la acogida debe realizarse dentro de un marco legal y con orden, pero siempre guiada por el espíritu de inclusión y solidaridad: “El Papa nos ha alentado a acoger y preocuparnos de los migrantes, fomentando que puedan llegar a nuestro país y desarrollar su vida en condiciones de respeto y dignidad. Todos somos migrantes en algún momento de nuestra historia y eso nos debe inspirar a acoger al forastero”.



