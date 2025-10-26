El Arzobispo de Tijuana, Baja California (México), Mons. Francisco Moreno Barrón, falleció este domingo 26 de octubre tras luchar durante los últimos tres años contra un cáncer de pulmón. Apenas el 3 de octubre había cumplido 71 años.

La noticia de su muerte fue compartida en un comunicado de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), en el que se pidió a todos los fieles católicos rezar “por su eterno descanso”.

En una imagen que acompaña el comunicado de la CEM se lee que la muerte del Arzobispo de Tijuana “constituye una gran pérdida para nuestra Iglesia local y nacional”.

Los obispos mexicanos también expresaron sus “condolencias a sus familiares, amigos y fieles de la Arquidiócesis de Tijuana, a quienes sirvió en vida como su pastor, unidos en la fe y con la confianza puesta en Dios”.

“Rogamos a nuestro Señor Jesucristo, lo reciba y premie con su Reino, por su generoso servicio y entrega pastoral en bien del pueblo encomendado, y a todos nosotros los que todavía peregrinamos a la Casa del Padre, imploramos que nos conforte en esta tribulación con la esperanza de la Vida Eterna”.

Apenas el sábado 25 de octubre la Arquidiócesis de Tijuana informó que Mons. Moreno Barrón suspendía definitivamente su tratamiento contra el cáncer, para seguir internado en el Hospital SIMNSA Internacional de Tijuana, con una atención médica “orientada hacia los cuidados paliativos”.

El Arzobispo de Tijuana luchaba desde 2022 contra un mesetelinoma epiteliode, un tipo de cáncer vinculado principalmente al contacto con el asbesto.

La CEM indicó en su comunicado que próximamente la Arquidiócesis de Tijuana dará información sobre las exequias del prelado.

Biografía de Mons. Francisco Moreno Barrón

Según el sitio web de la Arquidiócesis de Tijuana, Mons. Moreno Barrón nació en Salamanca, en el estado mexicano de Guanajuato, el 3 de octubre de 1954. 12 años después, ingresó al Seminario Diocesano de Morelia.

Fue ordenado sacerdote el 25 de febrero de 1979, incardinado en la Arquidiócesis de Morelia, Michoacán.

San Juan Pablo II lo nombró Obispo Auxiliar de Morelia en 2002. Seis años más tarde, el Papa Benedicto XVI lo designó Obispo de Tlaxcala, en el estado del mismo nombre.

En 2016, Benedicto XVI lo nombró Arzobispo de Tijuana.

Entre febrero de 2022 y noviembre de 2023, por encargo del Papa Francisco, fue Administrador Apostólico de la Diócesis de Mexicali, Baja California, sufragánea de la Arquidiócesis de Tijuana.

Siempre confiado a Dios a lo largo de su enfermedad, Mons. Moreno Barrón aseguró en uno de sus comunicados que este agresivo cáncer formaba parte del “camino que Dios ha trazado para mi felicidad y santificación”.