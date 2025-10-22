Respetar la vida desde la concepción, fortalecer la integración familiar y proteger a los más vulnerables son propuesta de la Iglesia Católica para frenar “la marea alta de violencia” que continúa azotando al estado mexicano de Chipas en México.

A través de un comunicado compartido este 21 de octubre, la provincia eclesiástica de Chiapas —que incluye la Arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez, la Diócesis de San Cristóbal de la Casas y la Diócesis de Tapachula—, alertó que los “pueblos y comunidades viven la zozobra de la presencia de grupos violentos”.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

Desde septiembre de 2023, los obispos del estado han levantado la voz por los efectos en la población que han provocado los enfrenamientos entre organizaciones criminales, especialmente en el sur del estado, en la frontera con Guatemala, donde grupos del crimen organizado se enfrentan por el control territorial. Esta situación ha provocado desplazamientos de comunidades y el reclutamiento forzoso de pobladores.

Ante este panorama, los prelados invitaron a los fieles a mantener la esperanza y tomar como guía la frase del Evangelio: “No pierdan la paz ni se acobarden” (Jn 14, 27).

Proteger la vida para combatir la violencia

Los obispos aseguraron que para alcanzar la paz es necesario “reconocer el valor de la vida, la propia y la de los otros; respetándola como un don divino”. “Somos administradores de la misma, no dueños. Y la vida viene tutelada desde la concepción, hasta la muerte natural. Nadie puede disponer de la vida de otros”, agregaron.

Las más leídas 1 2 3 4 5

Señalaron además que “la violencia no debe abreviar la vida” y que la sociedad debe proteger especialmente a “los más vulnerables y los más pequeños”.

“Hacia ellos debemos actuar con comprensión, apoyo, justicia y misericordia. Esto, nos da una lección magistral: ‘no debe prevalecer la ley del más fuerte’”, expresaron los prelados.

Asimismo, destacaron la necesidad de fortalecer la “integración familiar, la serena convivencia comunitaria, cuidar y promover el corazón de los niños, adolescentes y jóvenes, que no sean presas de las propuestas violentas en las que van creciendo”.

A los creyentes, los obispos los alentaron a ser “profetas de nuestro tiempo” comprometidos en “anunciar y denunciar, pero también acompañar”.

Por otro lado, exhortaron a las autoridades civiles a buscar el bien común, “lejos de alianzas, acuerdos y pactos dudosos, con gente y grupos que generan violencia, desestabilización, dispersión y muerte”.

Concluyeron pidiendo que “Dios nuestro Padre nos conceda a todos el don de la paz y disfrutar en plenitud del don de la vida que él nos ha otorgado”.