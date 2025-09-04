A un año de que comenzara un conflicto armado entre grupos del crimen organizado en el estado de Sinaloa (México), la Iglesia Católica convocó a una marcha con la intención de sensibilizar, concientizar y contribuir a poner fin a la “ola de violencia que ha asolado a nuestro pueblo”.

La manifestación, convocada junto a diversas asociaciones, se realizará este domingo 7 de septiembre a las 9:00 (hora local), partiendo desde la escalinata de la parroquia de La Lomita hasta la Catedral Basílica de Nuestra Señora del Rosario.

El llamado surge en un contexto de creciente inseguridad, especialmente en el sur de Culiacán y municipios aledaños, marcado por enfrentamientos entre los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán y seguidores de Ismael “El Mayo” Zambada.

Según cifras oficiales, estos conflictos han dejado 1.827 homicidios dolosos entre septiembre de 2024 y julio de 2025, además de incendios, robos de vehículos y otros delitos de alto impacto.

Pasar de la “protesta a la propuesta”

En un comunicado, el Obispo de Culiacán, Mons. Jesús José Herrera Quiñónez, afirmó que esta manifestación no pretende únicamente “visibilizar un sentimiento de indignación por esta dramática situación social”, sino convertirse en un llamado para que tanto autoridades como ciudadanía asuman el compromiso de “reconstruir el tejido social desde el rechazo total y categórico a toda formal real o simulada de justificación y normalización de la violencia”.

El prelado alentó a participar en esta jornada “con el propósito de seguir sensibilizando y concientizando a trabajar arduamente por recuperar nuestros espacios públicos y el fin de esta ola de violencia que ha asolado a nuestro pueblo”.

Tras 366 días de enfrentamientos, el obispo señaló que la población se “sigue estremeciendo” por la ausencia de paz y soluciones, por lo que destacó la necesidad de “pasar de la protesta a la propuesta”.

A través de esta invitación, Mons. Herrera Quiñónez señaló que busca “ejercicio de derechos, el cumplimiento de deberes y la colaboración en decisiones sociales, políticas y culturales con todos los actores involucrados en este fin”.

¿Qué hace la Iglesia Católica para contribuir a la paz en Sinaloa?

Además de la manifestación del próximo 7 de septiembre, la diócesis ha colaborado activamente en la construcción de la paz.

En el comunicado señaló que durante todo el tiempo, han hecho un llamado constante a “la conversión y el arrepentimiento del corazón a quienes, optando por una vida de pecado, han provocado dolor y desgracia”.

Mons. Herrera subrayó que también han “asumido el compromiso de concientizar y generar una cultura por la paz y la fraternidad” en diversos espacios. Por ejemplo, la Diócesis de Culiacán alzó la voz cada vez que la violencia ha golpeado directamente a la comunidad, pronunciándose públicamente en distintas ocasiones para que las autoridades hagan lo propio y “no abandonen a la población a su suerte”.

El obispo indicó asimismo que han puesto en marcha algunas iniciativas, como el acompañamiento espiritual a las familias en duelo, apoyo a quienes han perdido sus ingresos y, “no menos importante, hemos orado con gran fe e insistencia al Señor por el don preciado de la paz en y desde las familias para nuestra sociedad”.

También recordó que la Iglesia Católica ha mantenido una relación cercana con autoridades, asociaciones civiles y empresarios, así como con quienes “siguen en pie de lucha buscando la instauración y consolidación de la paz y la seguridad ciudadana”.

El objetivo, dijo, ha sido animar a la población a “no desfallecer y resignarse a vivir en un ambiente social de inseguridad, miedo, desconfianza y destrucción”.