Con el lema “La fe unida a la pasión”, más de mil personas participaron el domingo 19 de octubre en el X Trote del Milagro, una carrera de 10 kilómetros en honor al Señor de los Milagros en Lima, Perú.

La carrera o trote, realizada el domingo por la mañana en uno de los días en que la procesión del Señor de los Milagros sale a las calles de Lima, contó con la participación de jóvenes, familias, ancianos, personas con discapacidad, madres con sus bebés en coches, entre muchos otros.

Vistiendo camisetas y portando globos con los colores blanco y morado, los característicos del Cristo Moreno, los participantes trotaron desde el Parque Washington hasta el Santuario de las Nazarenas, donde se conserva la sagrada imagen y donde participaron de la Misa.

“La actividad se realiza desde hace 10 años y es una forma de unir la fe a la pasión del runner y una manera de agradecer a nuestro Señor Jesucristo por la bendición que otorga al club y a cada uno de sus integrantes, para que día a día practiquen su deporte favorito bajo la protección de Jesús”, dijo a ACI Prensa uno de los organizadores del trote y coach del club Penta Run, Nelson Díaz Ferrada.

Un grupo de los participantes en el X Trote del Milagro el 19 de octubre. Crédito: Cortesía Nelson Díaz / Penta Run.

“El Señor de los Milagros es el estandarte y figura principal del evento desde su inicio hasta la iglesia Las Nazarenas. Al finalizar se entregaron presentes a los asistentes con tazas, cuadros y estampas alusivos al Señor de los Milagros”, precisó.

Para Díaz Ferrada, poder correr con una gran pancarta alusiva al Señor de los Milagros ha sido una experiencia “muy enriquecedora, al ver el fervor de los runners hacia la figura de Jesús, también el aliento y apoyo del público durante la ruta del trote sumado a la colaboración valiosa de policías y de integrantes de Penta Run como guías de ruta”.

Penta Run es una asociación de corredores que organiza entrenamientos gratuitos en distintos distritos de Lima como Pueblo Libre, Jesús María, Barranco, Miraflores y Surco, entre otros.



Laura Trujillo, una de las participantes, dijo a ACI Prensa que “la experiencia fue muy bonita. Muchos de mis compañeros inclusive me dijeron, ‘sí, soy católico, pero no voy a misas regularmente’. Hace muchos años que ellos no van”.

“Fue muy bonito en verdad, todas las personas que quizás se reencontraban con su fe después de muchos años”, agregó.

Laura agradeció a los organizadores por los presentes alusivos al Señor de los Milagros y resaltó que el trote fue ocasión para “compartir y hacer ambas cosas: la fe y también un poco de deporte”.