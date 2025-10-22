El avance de la violencia y los ataques contra lugares de culto y creyentes, tradicionalmente asociados a regiones en conflicto, ha mostrado en los últimos años un preocupante repunte en Europa, América del Sur y Norteamérica.

Según el último informe de Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN por sus siglas en inglés), en 2023 Francia registró cerca de 1.000 ataques a iglesias y en Grecia se documentaron más de 600 actos de vandalismo; aumentos similares se observaron en España, Italia y Estados Unidos, donde no solo se atenta contra bienes sagrados sino que también se producen interrupciones de ceremonias y agresiones al clero.

“Estas agresiones reflejan un clima de hostilidad ideológica hacia la religión”, afirma José Luis Bazán, uno de los autores del informe, en declaraciones a ACI Prensa. Para Bazán, los incidentes ya no son sólo episodios puntuales: “Los ataques o actos vandálicos contra lugares de culto son algo pandémico”.

Bazán pone el foco en un fenómeno que atraviesa continentes: “Estoy hablando básicamente de Europa y el ámbito anglosajón —Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia— y, por extensión, también Hispanoamérica, particularmente el cono sur: Chile y Argentina”. En Chile, según explica, se han registrado alrededor de 300 ataques vandálicos contra iglesias, algunos vinculados a grupos de extrema izquierda y a momentos de tensión social, con ejemplos de incendios y agresiones en el sur del país.

Presentación del informe sobre libertad religiosa en el mundo de ACN este martes. Crédito: Daniel Ibañez/ EWTN News

“Tenemos elementos fragmentarios aquí y allá, pero si uno los pone todos juntos, se da cuenta de la tendencia al alza”, dice.

Bazán también menciona episodios coordinados de vandalismo en jornadas como el 8 de marzo en distintos países latinoamericanos y europeos. Asegura que en Colombia, Perú, Chile o Argentina, “hay ataques radicales feministas contra las iglesias”. “A veces lo que hacen es vandalizarla con lemas como en España también, como ‘Quitad los rosarios de nuestros ovarios’, o uno incluso más rudo, que decía algo así como ‘Beberéis la sangre de nuestros abortos’. Esto lo pusieron delante de la concatedral de Logroño”, lamenta.

Bazán también menciona el caso del artista Abel Azcona, que “robó de las iglesias, fue a más de 200 misas y robó las formas”, escribiendo con ellas la palabra “pederastia” en el suelo. “El caso llegó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que desafortunadamente no acaba de entender qué significa la forma consagrada por los cristianos y pensaban que era simplemente un objeto como cualquier otro”, explica.

El experto pone el foco en la gravedad de que esa interpretación judicial haya dado “margen para la profanación y a partir de ahora cualquiera puede robar formas”.

“Hay una enorme impunidad”

Bazán, que es asesor jurídico en materia de libertad religiosa de la COMECE (Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea) denuncia además que hay “una enorme impunidad” en torno a estos ataques.

En todo caso, el experto subraya que en el caso del vandalismo “es difícil saber en ocasiones quién es…”. “Son ataques que se hacen por la noche, en iglesias alejadas, sin cámaras…”, afirma, al ahondar también en la fragilidad a la que está expuesto el patrimonio religioso.

“Hablamos de decenas de miles de iglesias en Europa, muchas frágiles y en zonas de difícil acceso”, explica, tras dar cuenta de que la dispersión de un elevado número de templos, ermitas y capillas en zonas rurales dificulta la prevención y la investigación.

“Persecución de guante blanco”

El informe de ACN advierte también de una creciente presión sobre la libertad de conciencia en Europa. Para explicarlo, el experto se hace eco de la definición que hizo el Papa Francisco: “Denunció esta persecución de guante blanco. Básicamente lo que ocurre es que se intenta secuestrar la conciencia de las personas”, señala Bazán.

Según explica, esta forma de hostigamiento “pasa desapercibida, porque en general en Occidente las personas pueden ir a la iglesia, pueden practicar ritos, los sacramentos y demás”. Sin embargo, “la cuestión es qué ocurre también en la vida social”.

Libertad de conciencia bajo presión

El jurista plantea ejemplos concretos de esas restricciones: “¿Qué ocurre, por ejemplo, en las universidades cuando hay un profesor que defiende una posición de acuerdo con las propiedades religiosas, o un médico o una enfermera que decide no llevar a cabo un aborto y no quieren ser por ello, digamos, objeto de ninguna victimización y objeto de ninguna sanción?”, detalla al poner el ejemplo de España, donde se está intentando crear una lista de médicos objetores al aborto lo que tendría consecuencias prácticas en sus carreras.

“Probablemente no puedan formar parte del comité ético del hospital, probablemente no tengan la posibilidad de acceder al puesto de dirección de la unidad, por ejemplo, en ginecología. Es decir, consecuencias tienen muchas”, explica al extrapolarlo también a cualquier ámbito profesional.

La autocensura: La forma más perfeccionada de censura

Otro ámbito preocupante en Occidente son las “censuras indirectas o autocensuras”, en los que la persona por sí sola y sin mediar censores “entiende que es mejor no hacerlo porque si no hay consecuencia”

Bazán identifica estas nuevas formas de censura indirecta, que define como la forma más perfeccionada de la clásica censura, “a través de proxys, por ejemplo, o a través de plataformas online que se ven obligadas a establecer una política de moderación de contenidos que introducen elementos prohibitivos por parte del Estado". En todo caso, en estos casos, "quien censura no es el Estado, es la plataforma”.

El resultado, explica, es que “la persona censurada simplemente verá que no aparece ese mensaje porque ha desaparecido de la plataforma. E incluso puede recibir un mensaje de que no va a poder durante equis tiempo poner ningún post en los medios sociales”.

En muchos casos, añade, “los fact-checkers, que son ONG ideológicamente en muchas ocasiones prejuiciosas, intentan simplemente censurar ciertos tipos de mensajes que contrarían una manera concreta de entender la sociedad”.

“Un muro invisible” y normas europeas restrictivas

Bazán advierte que “se evita el disenso” y que los cristianos “pueden ver cómo se encuentran como una especie de muro invisible, que nadie lo denuncia, en muchas ocasiones ni siquiera el muro está establecido por el Estado, sino que es una combinación de elementos estatales y no estatales, en los que es muy difícil determinar quién es en último término el que está generando esta situación”.



