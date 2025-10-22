Los periodistas acreditados ante la Santa Sede expresaron su “enérgica condena” tras la agresión sufrida por el periodista venezolano Edgar Beltrán, colaborador del medio estadounidense The Pillar, durante un acto oficial celebrado en Roma con motivo de la reciente canonización de dos nuevos santos venezolanos.

El incidente tuvo lugar el pasado 17 de octubre en la Pontificia Universidad Lateranense, durante un evento en honor a los nuevos santos, al que asistieron miembros de la delegación del gobierno de Venezuela.

Según informó The Pillar , mientras Beltrán entrevistaba al arzobispo Edgar Robinson Peña Parra, sustituto para la Secretaría de Estado del Vaticano, su conversación fue interrumpida bruscamente por el empresario Ricardo Cisneros, integrante de la delegación oficial venezolana, quien lo agredió físicamente tras una pregunta sobre la “aparente politización” de las canonizaciones por parte del gobierno de Nicolás Maduro.

En una declaración difundida este miércoles, la Asociación Internacional de Periodistas Acreditados ante el Vaticano (AIGAV) condenó el ataque y llamó a proteger la libertad de prensa dentro de los espacios eclesiales.

“El pasado viernes, uno de nuestros colegas, que trabaja para el sitio de noticias estadounidense The Pillar, fue agredido personal y físicamente mientras realizaba su labor periodística. El incidente tuvo lugar durante un evento organizado con motivo de la canonización de dos venezolanos, mientras nuestro colega entrevistaba a un prelado vaticano”, señala el comunicado del Consejo de la AIGAV (Asociación Internacional de Periodistas Acreditados ante el Vaticano).

“Condenamos enérgicamente este acto de violencia contra un colega que simplemente estaba haciendo su trabajo. El reciente incidente, ocurrido durante una recepción oficial en la que participaron diversos representantes civiles y eclesiásticos, confirma la necesidad de seguir apoyando la libre recolección de información. Por ello, hacemos un llamado a todos los individuos y autoridades competentes a defender y promover esta libertad”, se lee en la declaración.

El documento fue enviado a los organizadores del evento —la Pontificia Universidad Lateranense y la archidiócesis de Caracas- y al Dicasterio para la Comunicación del Vaticano.

Hasta el momento, la Santa Sede no ha emitido comentario oficial sobre el incidente. Sin embargo, varios corresponsales acreditados en el Vaticano han manifestado su preocupación por lo que consideran un hecho grave y sin precedentes dentro de un entorno que suele caracterizarse por el respeto y la apertura informativa.

Condena del Cardenal Parolin a la agresión contra un periodista italiano

Por su parte, el Cardenal Pietro Parolin, Secretario de Estado de la Santa Sede, condenó el atentado del pasado 16 de octubre contra el periodista italiano Sigfrido Ranucci, conductor del programa Report. “Corremos cada vez más el riesgo de vivir en un clima de intolerancia donde las expresiones libres ya no son aceptadas”, advirtió el purpurado al margen de un congreso organizado por la fundación pontificia Ayuda a la Iglesia que Sufre (ACS).

“Es fuente de gran preocupación que puedan producirse actos de intimidación contra la prensa”, añadió Parolin, expresando su solidaridad con el periodista.

“Estoy realmente preocupado; expreso toda mi cercanía a quien ha sido objeto de esta intimidación. Queremos que todos puedan expresar su punto de vista sin ser víctimas de este tipo de amenazas”, agregó.

El ataque —una bomba colocada frente a la vivienda de Ranucci en Roma— suscitó un amplio rechazo en el mundo político y mediático italiano.