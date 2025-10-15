La Orden de San Agustín y la Librería Editorial Vaticana han anunciado la publicación de un libro inédito del Papa León XIV, Robert Francis Prevost O.S.A., titulado Libres bajo la gracia. Escritos y meditaciones 2001-2013. La presentación del volumen se hará en el marco de la Feria del Libro de Frankfurt (Alemania), que se inaugura hoy.

El libro recogerá por primera vez los escritos del actual Pontífice durante su período como Prior General de la Orden Agustiniana, ofreciendo a los lectores una “mirada más cercana a su espiritualidad”, según el comunicado. Se incluirán reflexiones, meditaciones, homilías e intervenciones, todas impregnadas de la espiritualidad agustiniana característica del hoy Pontífice.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

El libro será publicado en lengua italiana en la primavera de 2026. Aunque también habrá versiones en español y en inglés, según confirmó a ACI Prensa la Librería Editorial Vaticana.

El P. Joseph Lawrence Farrell O.S.A., actual Prior General de la Orden Agustiniana, comentó: “Este libro, que recopila muchas de las comunicaciones del entonces Prior General Robert Francis Prevost, O.S.A., ofrece una panorámica de algunos de los temas importantes desarrollados durante sus años al frente de la Orden de San Agustín”.

Por su parte, Lorenzo Fazzini, responsable editorial de la Librería Editrice Vaticana, añadió: “Estamos realmente felices de participar en la Feria de Frankfurt presentando a los editores de todo el mundo este libro inédito de Robert Francis Prevost O.S.A.-León XIV”. Y concluyó: “Este texto permitirá al lector conocer los escritos del Papa durante su etapa como religioso agustino y superior de su Orden. Se trata de un volumen muy esperado por los lectores de todo el mundo”.





Las más leídas 1 2 3 4 5