La Orden de San Agustín anunció que el P. Joseph Lawrence Farrell, OSA, fue elegido como su nuevo Prior General, convirtiéndose en el número 98 en más de 750 años de historia de la familia agustiniana a la que pertenece el Papa León XIV.

La elección tuvo lugar esta tarde en Roma, durante el 188º Capítulo General, en el Pontificio Instituto Patrístico Augustinianum, con la participación de 73 frailes capitulares con derecho a voto.

Hasta hoy, el P. Farrell se desempeñaba como Vicario General de la Orden y Asistente General para Norteamérica. Recibió el sello de aprobación del P. Alejandro Moral Antón, quien concluyó su segundo mandato como Prior General, y aceptó el servicio al frente de la Orden.

El P. Robert P. Hagan, OSA, Prior Provincial de la Provincia de San Tomás de Villanova, comentó que esta decisión se llevó a cabo “después de mucha oración y reflexión, bajo la guía del Espíritu Santo”.

“Estamos agradecidos por la humildad, la experiencia y la disposición de nuestro hermano para servir en esta posición crítica de liderazgo para nuestra Orden. En este momento, damos gracias a Dios por este servidor y líder dedicado y comprometido, y ofrecemos oraciones por sabiduría, fortaleza y gracia mientras ejerce esta importante responsabilidad en nombre de nuestra Orden y de la Iglesia”, señaló.

Palabras del nuevo Prior General

Días antes de la elección, durante el inicio del Capítulo General, el entonces Vicario General se dirigió a sus hermanos agustinos con palabras que hoy cobran un nuevo valor.

“El 188º Capítulo General de la Orden es un nuevo capítulo en nuestra historia común. Sabemos que las historias forman parte de nuestra tradición humana. La belleza de nuestra historia como agustinos es que continúa desarrollándose. No hay un capítulo final. No hay un epílogo que leer al final para luego cerrar el libro. Podemos continuar con nuestra historia, siempre añadiendo nuevos capítulos”, expresó.

Asimismo, subrayó que el camino agustiniano pasa por el retorno al corazón, citando a San Agustín: “Vuelve a tu corazón y desde allí a Dios. Estás regresando a Dios, como ves, desde el lugar más cercano posible, si has regresado a tu corazón” (Sermón 311, 13).

El nuevo Prior General recordó que la misión de los agustinos consiste en servir al prójimo desde la caridad: “¿No es eso exactamente lo que significa ser agustino? Estar en relación nos impulsa a trascendernos y a compartir… Cuando estos dones se ofrecen para el bien común, se está cumpliendo verdaderamente el llamado a ser humano”.

Trayectoria del P. Farrell

La Orden de San Agustín informa que el P. Joseph Farrell nació el 11 de julio de 1963 en Drexel Hill, Pensilvania (EE.UU.), y pertenece a la Provincia Agustina de Santo Tomás de Villanova.

Profesó sus primeros votos en 1987 y fue ordenado sacerdote en 1991. Estudió Administración de Empresas en la Villanova University y más tarde Teología en la Washington Theological Union. Posteriormente, obtuvo su Doctorado en Teología Sagrada en la Pontificia Universidad Gregoriana, con una tesis sobre la espiritualidad agustiniana de la responsabilidad en los sermones de San Agustín.

Ha ejercido como párroco, capellán universitario y docente en diversas instituciones, además de desempeñar cargos de formación y gobierno dentro de la Orden. En 2013 fue elegido Vicario General, responsabilidad que ocupó hasta la fecha de su elección como Prior General.

Durante estos años colaboró con las comisiones internacionales para la educación agustiniana, la formación inicial y vocacional, la espiritualidad y el apostolado.

La Orden de San Agustín, presente en más de 50 países, reza para que el nuevo Prior General reciba “sabiduría, fortaleza y gracia” en su servicio a la Iglesia y al mundo.