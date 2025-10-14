El P. Pietro Rossini, portavoz de la red internacional “Sacerdotes contra el genocidio”, valoró como una “buena noticia” el alto el cese del fuego acordado la semana pasada entre Israel y Hamás, pero afirma que la paz todavía está lejos.

“Seguramente un alto el fuego es una buena noticia. Llamarlo paz aún está muy lejos de serlo”, declaró a ACI Prensa uno de los promotores de esta iniciativa, a la que se han adherido más de 1.600 sacerdotes de 50 países, además de 20 obispos, incluido el Arzobispo de Rabat (Marruecos), Cardenal Cristóbal López Romero.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

Para el P. Rossini, la verdadera paz implica “restaurar relaciones que se han perdido durante años entre el pueblo palestino y el régimen israelí que ocupa esa tierra”, e insistió en que, aunque el cese del fuego permitirá “salvar vidas”, la reconstrucción de Gaza y la búsqueda de una paz duradera será un proceso largo y complejo.

En total, según el Ministerio de Salud de Gaza, en manos de Hamás, en estos dos años de guerra han muerto 67.173 palestinos. UNICEF ha reportado que desde el 2023 han muerto o quedado mutilados 61.000 niños en Gaza y que muchos más sufren traumas y desnutrición severa. Los hospitales están al borde del colapso y carecen de equipos vitales como incubadoras y ventiladores.

Por otro lado, durante el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, fueron asesinados cerca de 1.200 israelíes.

“El problema de fondo no es solo el genocidio que hemos presenciado en los últimos dos años, sino que un pueblo, el palestino, pueda existir. Actualmente no existe”, denunció el P. Rossini.

Las más leídas 1 2 3 4 5

Según el sacerdote, la ocupación israelí y lo que considera un régimen de apartheid implementado desde 1948, fragmentan la vida de los palestinos y dificultan cualquier avance hacia una paz real.

Con el lema “Cristo murió en Gaza”, los representantes eclesiales han marchado en varias ocasiones por las calles de varias ciudades italianas para denunciar la violencia contra la población palestina.

Con el lema “Cristo murió en Gaza”, los representantes eclesiales han marchado en varias ocasiones por las calles de varias ciudades italianas. Crédito: Cortesía "Sacerdotes contra el Genocidio"

“No vamos en contra de nadie, partimos del Evangelio”

El sacerdote español Fernando García, superior de la Orden de los misioneros Xavieranos, también forma parte de esta iniciativa.

“Nosotros no vamos en contra de nadie, partimos del Evangelio. Yo creo que esto nunca podemos olvidarlo. El Evangelio que nos revela Jesucristo es el proyecto de amor de Dios para nuestro mundo”, afirmó García.

El sacerdote explicó que la comunión con Dios implica necesariamente un compromiso con la humanidad.

“Más entramos, yo creo, en comunión con Dios, más debemos sentirnos parte de esta humanidad, porque no hay una vía directa hacia Dios. Decimos, pasa a través del prójimo, a través de lo que encontramos”, afirmó.

“Yo creo que esto es muy importante tenerlo siempre presente. Todo lo que vaya en contra de esta fraternidad universal debe ser denunciado”, agregó.

Sacerdote español Fernando García, superior de la Orden de los misioneros Xavieranos, durante la entrevista. Crédito: Daniel Ibáñez/ EWTN News

No sólo Gaza

El P. García subrayó la importancia de que los sacerdotes no se queden “encerrados en las sacristías” y denuncien las injusticias y la violencia en todo el mundo.

“Todo lo que lesiona, lo que va en contra del proyecto de Dios debe ser como una herida para nosotros. Ya sea ahora en Gaza, ya sea en Ucrania, ya sea en el Congo, ya sea en Mozambique, ya sea en Birmania. Ahí debemos decir, eso nos toca a nosotros, porque es la presencia de Dios mismo lo que está siendo herido”, señaló.

El sacerdote destacó la gravedad de la indiferencia ante el sufrimiento, identificándola como un mal profundo de nuestra sociedad.

“El Papa Francisco, continúa, lo repetía constantemente: el peor mal es la indiferencia. Esto lo decía también la Madre Teresa de Calcuta, hablaba de la indiferencia. Y yo creo que este es un virus que nosotros debemos tener mucho cuidado, como creyentes, como cristianos, que este virus no entre en nuestras vidas. Porque si la indiferencia entra, quiere decir que nos da lo mismo todo”, sostuvo.

El P. García aclaró que la labor de la red internacional de sacerdotes que se hacen llamar “Sacerdotes contra el genocidio” no está vinculada a partidos políticos. "Estamos en contra de la deshumanización. No somos de un partido u otro. Los partidos, cada uno, juega su política como puede, pero esto es más transversal porque partimos del Evangelio”, afirmó.

Para los “Sacerdotes contra el genocidio”, dijo el sacerdote, la defensa de la dignidad humana no es una opción: es un mandato moral y espiritual del propio Cristo.