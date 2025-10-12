Redacción Central

12 de octubre de 2025
El 13 de octubre de 1917, miles de peregrinos fueron testigos en Fátima del llamado “milagro del sol”, cuando el astro se vio en movimiento, realizando una especie de “danza”. Ese día, los pastorcitos también vieron a Jesús, la Virgen María y San José bendiciendo al mundo. La Virgen se presentó como la Señora del Rosario. 

En el aniversario de estos hechos, se celebrará en el Santuario de Fátima la Santa Misa en su honor. Podrás participar en directo a través de nuestro Facebook y nuestro canal de YouTube, a partir de las 10:00 a.m. (hora local de Fátima).

Horarios en América y España

  • Madrid (España): 11:00 a.m. 

  • Argentina, Chile y Uruguay: 6:00 p.m.

  • Miami, Nueva York (Estados Unidos): 5:00 a.m.

  • Venezuela y Bolivia: 5:00 a.m.

  • Perú, Ecuador, Colombia: 4:00 a.m.

  • Ciudad de México (México) y Centroamérica: 3:00 a.m.

  • Los Ángeles (Estados Unidos): 2:00 a.m.

